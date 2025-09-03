Tövbe Duası Arapça ve Türkçe OKUNUŞU ve ANLAMI | Mevlid Kandili’nde İstiğfar nasıl edilir? Tövbe namazı kılınışı...

İSTİĞFAR DUALARININ ÖNEMİ

İstiğfar, günah ve kusurların affı için Allah'a yönelmek anlamına gelir. Bu dua, sadece sözle değil, içten bir pişmanlık ve üzüntüyle yapılmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

"İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır"

Kur'an-ı Kerim'de de duaların kabul edileceğine dair açık bir vurgu vardır:

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim." (Mü'minûn, 23/60)

Bu nedenle istiğfar ve dua, hem ruhsal hem de manevi olarak kul için büyük bir rahatlama kaynağıdır.