Tövbe Duası Arapça ve Türkçe OKUNUŞU ve ANLAMI | Mevlid Kandili’nde İstiğfar nasıl edilir? Tövbe namazı kılınışı...

Müslümanlar için günahların affı ve manevi arınma vesilesi olan tövbe duası, namaz sonrası, kandillerde veya özel dini günlerde okunabiliyor. Arapça'da "geri dönmek" anlamına gelen tevbe, kişinin işlediği hatalardan dönerek Allah'tan af dilemesini ifade ediyor. İstiğfar duası olarak da bilinen Tövbe duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:46
Günlük en çok araştırılan konular arasında tövbe ve istiğfar duası öne çıkıyor. Müminler, Allah'ın rahmetini esirgemediği hayırlı günlerde günahlarından pişmanlık duyarak tövbe edip af dilemeyi önemsiyor. Bu nedenle "Tövbe duası nasıl okunur ve anlamı nedir? İstiğfar duası ne şekilde yapılır?" soruları sıkça gündeme geliyor.

🤲TÖVBE DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

İSTİĞFAR DUALARININ ÖNEMİ

İstiğfar, günah ve kusurların affı için Allah'a yönelmek anlamına gelir. Bu dua, sadece sözle değil, içten bir pişmanlık ve üzüntüyle yapılmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

"İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır"

Kur'an-ı Kerim'de de duaların kabul edileceğine dair açık bir vurgu vardır:

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim." (Mü'minûn, 23/60)

Bu nedenle istiğfar ve dua, hem ruhsal hem de manevi olarak kul için büyük bir rahatlama kaynağıdır.

