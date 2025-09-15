TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Adım adım başvuru nasıl yapılır? Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
TOKİ'nin peşin ödeme yapacak konut ve iş yeri sahiplerine sunduğu yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor. 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı kampanya ile borcunu erken kapatmak isteyenler tapularına hemen kavuşacak. Peki başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte adım adım başvuru rehberi ve tüm detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:47