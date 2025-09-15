Viral Galeri Viral Liste TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Adım adım başvuru nasıl yapılır? Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler

TOKİ'nin peşin ödeme yapacak konut ve iş yeri sahiplerine sunduğu yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor. 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı kampanya ile borcunu erken kapatmak isteyenler tapularına hemen kavuşacak. Peki başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte adım adım başvuru rehberi ve tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine yeni bir indirim kampanyası başlattı. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri sahipleri, peşin ödeme yapmaları halinde borçlarının yüzde 25'ine kadar indirim kazanacak.

BAŞVURULAR 22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında aracı bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu tarihler dışında yapılacak peşin ödemelerde ise söz konusu indirimden faydalanılamayacak.

KISMİ ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK

Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek. TOKİ, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyenlere, ödedikleri kısım üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulayacak. Böylece, borcunun tamamını kapatamayacak olanlar da önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

KAMPANYA ŞARTLARI NETLEŞTİ

İndirimden faydalanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor:

Taksit Ödemesi: Başvuru sırasında, o aya ait taksit ödemesinin yapılmış olması şart.

Vergi Borcu: Geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmamalı.

