TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Adım adım başvuru nasıl yapılır? Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine yeni bir indirim kampanyası başlattı. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri sahipleri, peşin ödeme yapmaları halinde borçlarının yüzde 25'ine kadar indirim kazanacak.