Viral Galeri Viral Liste TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?

TOKİ, 48 ilde sahip olduğu 509 konut ve iş yerini 15-16 Ekim'de açık artırma ile satışa çıkarıyor. Konut ve iş yeri almak isteyenler için peşinat ve vade seçenekleri de belli oldu. Peki, hangi şehirlerde satış var, başvurular nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:31
TOKİ, Ekim 2025'te gerçekleştireceği taşınmaz satışlarıyla gündemde. Farklı illerdeki konut ve iş yerleri için planlanan ihale, yatırımcılar ve ev sahibi olmayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor.

509 Konut ve İş Yeri Hangi İllerde Satışa Sunulacak?

TOKİ'nin satışa çıkardığı konut ve iş yerleri şu illeri kapsıyor:
Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı.

TOKİ Açık Artırma ve Başvuru Detayları

Konutlar için yüzde 25 peşinat, 72 ay vade

İş yerleri için yüzde 30 peşinat, 60 ay vade

Açık artırmalar fiziki katılımla Ankara ve İstanbul'da, online olarak ise www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden teklif verilebilecek.

İHALE TARİHLERİ VE YERLERİ

Konut İhaleleri: 15 Ekim Çarşamba saat 10.30

İş Yeri İhaleleri: 16 Ekim Perşembe saat 10.30

Yer: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Ankara) ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası

SATIŞA İLİŞKİN BİLGİ VE İLETİŞİM

Adaylar detaylı bilgi için aşağıdaki kaynakları kullanabilecek:

www.toki.gov.tr

www.emlakmuzayede.com.tr

Telefon: 0212 608 15 00

