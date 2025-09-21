TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

TOKİ'nin açıklamasına göre, kampanya 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışları tamamlanmış ve geri ödeme taksitleri en geç aynı tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan faydalanamayacak.

Başvuruda bulunacak vatandaşların, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerini ödemiş olması ve geçmişe dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şart.