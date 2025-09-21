TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Yarın başlayacak kampanyada, TOKİ'den daha önce ev veya işyeri alanlar, borçlarını peşin ödeyerek tapularını hemen alabilecek ve yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek. Peki kampanya ne kadar sürecek, kimler faydalanabilecek ve kaç kişiyi kapsayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:57