Viral Galeri Viral Liste TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Yarın başlayacak kampanyada, TOKİ'den daha önce ev veya işyeri alanlar, borçlarını peşin ödeyerek tapularını hemen alabilecek ve yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek. Peki kampanya ne kadar sürecek, kimler faydalanabilecek ve kaç kişiyi kapsayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:57
TOKİ Yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik önemli bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

TOKİ Yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

TOKİ'nin açıklamasına göre, kampanya 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışları tamamlanmış ve geri ödeme taksitleri en geç aynı tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan faydalanamayacak.

Başvuruda bulunacak vatandaşların, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerini ödemiş olması ve geçmişe dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şart.

TOKİ Yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE FAYDALANABİLECEK

Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamının ödenmesi zorunlu değil. Borcunun tamamını kapatamayacak kişiler, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyerek kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek. Bu sayede daha geniş bir alıcı kitlesi indirimden yararlanabilecek.

TOKİ Yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

BAŞVURU VE ÖDEME DETAYLARI

Yüzde 25 indirim fırsatından yararlanmak isteyenler, 22 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında sözleşme imzaladıkları bankalara başvuruda bulunabilecek. Başvuru sırasında indirim sonrası kalan borç hesaplanacak ve ödeme işlemi banka üzerinden yapılacak.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde ise site yönetiminden alınacak "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekiyor.

TOKİ Yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları

BANKA KREDİSİ KULLANIMI MÜMKÜN

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, gerekli şartları sağlamaları durumunda, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Bu sayede ödemelerini daha rahat planlama imkânı bulacaklar.

SON DAKİKA