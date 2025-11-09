TOKİ e-Devlet TC ile başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TCKN sonu 0, 6, 4, 2 olanlar: 500 Bin Sosyal Konut 5 bin TL ödeme adımları

BAŞVURU SIRASI T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE
Kademeli sistemde ilk 5 günlük takvim şöyle işleyecek:
🔵10 Kasım: Son hanesi 0 olanlar
🔵11 Kasım: Son hanesi 2 olanlar
🔵12 Kasım: Son hanesi 4 olanlar
🔵13 Kasım: Son hanesi 6 olanlar
🔵14 Kasım: Son hanesi 8 olanlar
15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.
BAŞVURU KANALLARI
🔵T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri
🔵E-Devlet üzerinden çevrim içi başvuru
ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?
🔵E-Devlet başvurularında: Sistem tarafından gösterilen IBAN hesabına EFT/havale/ATM ile.
🔵Banka şubesi başvurularında: Ziraat, Halk veya Emlak Katılım şubeleri üzerinden.