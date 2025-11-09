TOKİ e-Devlet TC ile başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TCKN sonu 0, 6, 4, 2 olanlar: 500 Bin Sosyal Konut 5 bin TL ödeme adımları

"YÜZYILIN KONUT PROJESİ" NEDİR? BAŞVURU–KURA–TESLİM TAKVİMİ

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin sosyal konut satışa sunulacak.

🔵Başvuru dönemi: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025

🔵İnşa ve ihale süreci: Kasım 2025'te başlayacak

🔵Hak Sahibi Belirleme Kuraları: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

🔵Teslimatlar: Mart 2027 itibarıyla kademeli başlayacak

🔵Projede en fazla konut; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya illerinde inşa edilecek. Toplamın beşte biri İstanbul'da olacak.