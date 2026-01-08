TOKİ Bitlis ve Kars kuraları tamamlandı! Kura sonuçları nereden öğrenilir?

BİTLİS – SOSYAL KONUT PROJELERİ
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Kura Tarihi
|Kura Yeri
|1
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis Merkez 500/500000 Sosyal Konut Projesi
|500
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|2
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis Merkez Yol Alan 63/500000 Sosyal Konut Projesi
|63
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|3
|Bitlis
|Adilcevaz
|Bitlis Adilcevaz 250/500000 Sosyal Konut Projesi
|250
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|4
|Bitlis
|Adilcevaz
|Bitlis Adilcevaz Yol Alan 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|5
|Bitlis
|Ahlat
|Bitlis Ahlat 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|6
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak 300/500000 Sosyal Konut Projesi
|300
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|7
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak Gölbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|8
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak Günkırı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|Projede konut sayısından az başvuru olması sebebiyle hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
|—
|9
|Bitlis
|Hizan
|Bitlis Hizan 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|10
|Bitlis
|Mutki
|Bitlis Mutki 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|11
|Bitlis
|Mutki
|Bitlis Mutki Kavakbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|12
|Bitlis
|Tatvan
|Bitlis Tatvan 700/500000 Sosyal Konut Projesi
|700
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
KARS – SOSYAL KONUT PROJELERİ
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Kura Tarihi
|Kura Yeri
|1
|Kars
|Merkez
|Kars Merkez 850/500000 Sosyal Konut Projesi
|850
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 14:30
|Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
|2
|Kars
|Akyaka
|Kars Akyaka 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Ziraat Bankası
|Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
|—
|3
|Kars
|Arpaçay
|Kars Arpaçay 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 14:30
|Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
|4
|Kars
|Digor
|Kars Digor 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Ziraat Bankası
|Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
|—
|5
|Kars
|Kağızman
|Kars Kağızman 180/500000 Sosyal Konut Projesi
|180
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 14:30
|Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
|6
|Kars
|Sarıkamış
|Kars Sarıkamış 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 14:30
|Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu