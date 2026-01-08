Viral Galeri Viral Liste TOKİ Bitlis ve Kars kuraları tamamlandı! Kura sonuçları nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis ve Kars illeri için gerçekleştirilen kura çekimleri 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla tamamlandı. Her iki ilde de hak sahipleri belirlendi. Asil ve yedek isim listesi e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:30
Proje kapsamında, 8 Ocak Perşembe günü itibarıyla Bitlis ve Kars'ta kura çekimi tamamlandı. Vatandaşlar arasından, yeni yuvaların hak sahipleri belli oldu. Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

KARS VE BİTLİS'TE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Bitlis'te 2.363 konut, Kars'ta ise 1.730 konut için düzenlenen kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla tamamlandı. Çekiliş, Bitlis'te Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu'nda, Kars'ta ise Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan vatandaşlar kura sürecini canlı yayın aracılığıyla takip etti.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişlerinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açılacak. Vatandaşlar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

📍TOKİ Resmi İnternet Sitesi

📍e-Devlet Kapısı

BİTLİS – SOSYAL KONUT PROJELERİ

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Yeri
1 Bitlis Merkez Bitlis Merkez 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
2 Bitlis Merkez Bitlis Merkez Yol Alan 63/500000 Sosyal Konut Projesi 63 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
3 Bitlis Adilcevaz Bitlis Adilcevaz 250/500000 Sosyal Konut Projesi 250 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
4 Bitlis Adilcevaz Bitlis Adilcevaz Yol Alan 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
5 Bitlis Ahlat Bitlis Ahlat 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
6 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak 300/500000 Sosyal Konut Projesi 300 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
7 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak Gölbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
8 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak Günkırı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası Projede konut sayısından az başvuru olması sebebiyle hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
9 Bitlis Hizan Bitlis Hizan 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
10 Bitlis Mutki Bitlis Mutki 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
11 Bitlis Mutki Bitlis Mutki Kavakbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
12 Bitlis Tatvan Bitlis Tatvan 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
KARS – SOSYAL KONUT PROJELERİ

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Yeri
1 Kars Merkez Kars Merkez 850/500000 Sosyal Konut Projesi 850 Halk Bankası 08.01.2026 – 14:30 Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
2 Kars Akyaka Kars Akyaka 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Ziraat Bankası Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
3 Kars Arpaçay Kars Arpaçay 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 14:30 Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
4 Kars Digor Kars Digor 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200 Ziraat Bankası Başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
5 Kars Kağızman Kars Kağızman 180/500000 Sosyal Konut Projesi 180 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 14:30 Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
6 Kars Sarıkamış Kars Sarıkamış 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200 Halk Bankası 08.01.2026 – 14:30 Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu
