TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin duyurusuna göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ilde konut ve iş yerleri yatırımcılara cazip ödeme koşullarıyla satılacak. İhale tarihleri belli olurken, satışa ilişkin başvuru şartları ve illere göre detaylar da merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 09:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek ihalelerde, konutlar ve iş yerleri uygun ödeme koşullarıyla yatırımcılara sunulacak.

AÇIK ARTIRMALAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Konutların açık artırması 15 Ekim Çarşamba, iş yerlerinin açık artırması ise 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırma toplantıları, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Dileyen yatırımcılar, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de internetten teklif verebilecek.

🏠 28 İLDE KONUT SATIŞI

📌Konut sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat niteliğindeki satış kapsamında, 28 ilde toplam 127 konut yeni sahiplerini bekliyor.

📌Konutlara %25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla sahip olunabilecek.

🏠 28 İLDE SATIŞA SUNULAN 127 KONUT

İl Adı Peşinat Oranı Vade Süresi
Adana %25 72 ay
Aksaray %25 72 ay
Amasya %25 72 ay
Ankara %25 72 ay
Antalya %25 72 ay
Ardahan %25 72 ay
Aydın %25 72 ay
Bayburt %25 72 ay
Burdur %25 72 ay
Çankırı %25 72 ay
Erzincan %25 72 ay
Erzurum %25 72 ay
Eskişehir %25 72 ay
İzmir %25 72 ay
Kars %25 72 ay
Kastamonu %25 72 ay
Kayseri %25 72 ay
Kırıkkale %25 72 ay
Kırklareli %25 72 ay
Kırşehir %25 72 ay
Kocaeli %25 72 ay
Konya %25 72 ay
Kütahya %25 72 ay
Mardin %25 72 ay
Ordu %25 72 ay
Sivas %25 72 ay
Şanlıurfa %25 72 ay
Yozgat %25 72 ay

