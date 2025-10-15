TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin duyurusuna göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ilde konut ve iş yerleri yatırımcılara cazip ödeme koşullarıyla satılacak. İhale tarihleri belli olurken, satışa ilişkin başvuru şartları ve illere göre detaylar da merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 09:46