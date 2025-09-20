Viral Galeri Viral Liste TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? 3+1, 2+1 konutlarında taksitler ne kadar olacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dar gelirli aileler, emekliler, engelli bireyler ve gençler için ayrılacak özel kontenjanlarla dikkat çeken projede, ödeme koşulları merak ediliyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin detayları araştırılıyor. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? 3+1, 2+1 konutlar için şartlar belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:21
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı kapsamında hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi ile Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Uygun ödeme seçenekleri ve uzun vadeli taksit imkanlarıyla öne çıkan projede, gençlere özel kontenjan ayrılırken, emekliler ve engellilere de öncelik tanınacak. Peki başvuru ekranı açıldı mı, ödeme koşulları nasıl olacak? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları hangi tarihte yapılacak?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin ekonomiyle ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, kısa süre içinde açıklanması beklenen TOKİ sosyal konut projeleri hakkında da konuştu.

Başkan Erdoğan, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü vurgulayarak, "Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Henüz başvuru ekranı açılmadı. Bakanlık açıklamasına göre başvuruların yıl sonuna doğru veya 2026'nın başında başlaması bekleniyor.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Projede, 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler ile gençlere özel ek kontenjan ayrılacağı açıklandı. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve emekliler için de ilave kontenjanların planlandığı belirtildi.

"GENÇLERİMİZE KONTENJAN TANIYACAĞIZ"

Bakan Kurum, bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."

