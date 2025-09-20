TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? 3+1, 2+1 konutlarında taksitler ne kadar olacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dar gelirli aileler, emekliler, engelli bireyler ve gençler için ayrılacak özel kontenjanlarla dikkat çeken projede, ödeme koşulları merak ediliyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin detayları araştırılıyor. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? 3+1, 2+1 konutlar için şartlar belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:21