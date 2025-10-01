TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?

Nefes Kredisi Şartları Neler?

🔸 Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

🔸 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere, azami 36 ay vadeli olacak.

🔸 Faiz oranları 24 aya kadar vadelerde %33, 24 ay üzeri vadelerde ise %32 olarak açıklandı.

🔸 Kefalet başvuru ücreti 5.000 TL, toplam kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar TL olarak belirlendi.