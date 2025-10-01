Viral Galeri Viral Liste TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?

TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sağlanan Nefes Kredisi için yeni dönem başvuruları başlıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman desteği sunmayı amaçlayan kredi, esnaf ve işletmeler için adeta bir nefes olacak. Peki Nefes Kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2025 yılı TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2025 15:19
TOBB tarafından KOBİ'lere finansman desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi için yeni dönem başvuruları ekim ayı itibarıyla başlıyor. İşletmelerin nakit akışına can suyu olacak bu krediyle ilgili detaylar merak konusu. Peki Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilecek, başvuru şartları neler ve süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen detaylar…

Nefes Kredisi Başvuruları Ne Zaman?

TOBB'un yaptığı resmi açıklamaya göre, yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibarıyla alınmaya başlanacak. Bu kapsamda KOBİ'lere uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunulacak.

Kimler Başvurabilir?

Nefes Kredisi, TOBB'a bağlı oda ve borsalara kayıtlı tüm işletmeler için geçerli olacak. Böylece KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar büyük ölçüde hafifletilecek.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Krediye başvurmak isteyen işletmeler, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru yapılabilecek bankalar şunlar:

  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Bankası
  • Denizbank
  • Garanti Bankası
  • Akbank
  • Ziraat Katılım
Nefes Kredisi Şartları Neler?

🔸 Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.
🔸 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere, azami 36 ay vadeli olacak.
🔸 Faiz oranları 24 aya kadar vadelerde %33, 24 ay üzeri vadelerde ise %32 olarak açıklandı.
🔸 Kefalet başvuru ücreti 5.000 TL, toplam kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar TL olarak belirlendi.

