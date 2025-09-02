Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç ekranı 2025 | AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Temel Eğitim Antrenörlük sınavına giren adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Ağustos Pazar günü yüz yüze gerçekleştirilen sınavın ardından gözler yayımlanacak duyuruya çevrildi. Antrenör adayları, sertifikalandırma sürecinde kritik öneme sahip sınavın sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Peki Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte resmi açıklamaya dair ayrıntılar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:13