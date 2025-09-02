Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç ekranı 2025 | AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim Antrenörlük sınavının ardından adayların merakla beklediği sonuç takvimi netleşti. 24 Ağustos'ta 35 ilde yüz yüze yapılan sınav sonrası binlerce antrenör adayı gözünü resmi açıklamaya çevirmişti.