Viral Galeri Viral Liste Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç ekranı 2025 | AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Temel Eğitim Antrenörlük sınavına giren adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Ağustos Pazar günü yüz yüze gerçekleştirilen sınavın ardından gözler yayımlanacak duyuruya çevrildi. Antrenör adayları, sertifikalandırma sürecinde kritik öneme sahip sınavın sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Peki Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte resmi açıklamaya dair ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:13
Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim Antrenörlük sınavının ardından adayların merakla beklediği sonuç takvimi netleşti. 24 Ağustos'ta 35 ilde yüz yüze yapılan sınav sonrası binlerce antrenör adayı gözünü resmi açıklamaya çevirmişti.

SONUÇLAR 3 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları 3 Eylül 2025 itibarıyla duyurulacak.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarının Anadolu Üniversitesi'nin dijital eğitim platformu ekampus.anadolu.edu.tr
adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçların duyurulmasının ardından Anadolu Üniversitesi tarafından erişim ekranı aktif hale getirilecek. Açıklama yapıldığı anda haberimize de sorgulama ekranı eklenecek ve adaylar tek tıkla sonuçlarını kontrol edebilecek.

Adaylar E-Sertifika Programından Yararlanmıştı

Sınava hazırlık sürecinde adaylar, Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programı üzerinden çevrim içi materyallerden faydalandı. Bu program kapsamında sağlanan ders içerikleri ve kaynaklar, sınava giren katılımcılara temel eğitim desteği sundu.

