TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji gücü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor. SAT ve SAS komandoları sahnede, TCG Anadolu halkla buluşuyor! Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Açılışı başlanan festival, hafta sonu boyunca vatandaşların katılımına açık olacak. Peki TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak?
Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:45