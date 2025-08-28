Viral Galeri Viral Liste TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…

Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji gücü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor. SAT ve SAS komandoları sahnede, TCG Anadolu halkla buluşuyor! Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Açılışı başlanan festival, hafta sonu boyunca vatandaşların katılımına açık olacak. Peki TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak?

Türkiye'nin denizcilik vizyonunu teknolojiyle buluşturan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterilerinden insansız deniz araçlarına kadar dopdolu bir festival teknoloji tutkunlarını bekliyor. Peki TEKNOFEST Mavi Vatan nerede, hangi gösteriler yapılacak? İşte etkinlik saatleri ve merak edilen detaylar…

TEKNOFEST Mavi Vatan Ne Zaman?

Etkinlik, 31 Ağustos'a kadar sürecek ve 30-31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine açılacak. Katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçiler yalnızca online kayıt yaptırarak giriş yapabilecek. Her gün üç ayrı seans düzenlenecek. Katılımcılar bu seanslardan yalnızca birine giriş yapabilecek. Etkinlik saatleri ise şu şekilde:

  • 09.00-12.00
  • 12.00-15.00
  • 15.00-18.00
TEKNOFEST Mavi Vatan Nerede?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı.

Hangi Gösteriler ve Etkinlikler Yapılacak?

TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknoloji meraklılarını ve ziyaretçileri şu etkinlikler bekliyor:

🔹 SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri
🔹 Dragon bot kürek yarışları
🔹 Denizcilik kültürünü yansıtan etkinlikler
🔹 Bando konserleri

Festival, büyük bir kapanış ve ödül töreniyle final yapacak. Etkinlik alanında yer alacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan interaktif bir yolculuk sunarken, sanal gerçeklik deneyim alanları ise katılımcılara teknolojiyle iç içe eşsiz bir serüven yaşatacak. Bu etkinliklerin yanı sıra Türk donanmasının öne çıkan şu gemiler sergilenecek:

