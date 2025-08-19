TCMB eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı, ekonomi gündeminin odağındaki konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonuçlarını merakla bekliyor. Eylül ayında faiz oranlarının değişip değişmeyeceği, ekonomi ve piyasalara yön verecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki TCMB Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte PPK toplantı takvimi ve beklenen açıklama tarihi…
