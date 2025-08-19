TCMB eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantı takvimi

TCMB'nin Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor?

Merkez Bankası'nın faiz kararları, kısa vadeli kredi maliyetlerinden tüketici harcamalarına kadar birçok alanda etkili oluyor. Yatırımcılar için faiz artışı veya indirimi, piyasada hareketlilik yaratıyor ve ekonomik planlamada belirleyici oluyor. Bu nedenle 11 Eylül 2025, sadece finans sektörü değil genel ekonomi açısından da kritik bir gün olarak öne çıkıyor.