Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası taşıt kredisi faiz oranları da düştü. Araç almayı düşünenler taşıt kredisinde yeni oranların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki araç için kredi faiz oranları ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:44