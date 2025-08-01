Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

"Kredi faizlerinin indirimden önceki hali ve indirimden sonraki hali olmak üzere. 300.000 TL tutarında bir taşıt kredisi faiz indiriminden önce 24 ayda aylık taksidi 20.665 TL, toplam geri ödeme 497.688 TL iken %3.45'lik bir faiz oranına göre yapılmış hesaptır. Şu an faiz indiriminden sonra 24 ayda aylık 19.475 TL toplam geri ödeme de 469.127 TL. Yaklaşık 30.000 TL'lik bir faiz indirimi yansımış oldu. Bu da ikinci el satışlarına, ikinci el otomobil piyasasına, sıfır otomobil piyasasına son derece olumlu yansımış durumda. Son bir haftadır bu faiz indiriminden sonra da biz ikinci el satışlarında bir artış yaşandığını, piyasada bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. "