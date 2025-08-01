Viral Galeri Viral Liste Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası taşıt kredisi faiz oranları da düştü. Araç almayı düşünenler taşıt kredisinde yeni oranların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki araç için kredi faiz oranları ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:44
Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

Konut kredilerindeki hareketliliğin ardından şimdi de otomobil kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Araç sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için sevindirici haber geldi, taşıt kredilerinde faiz indirimine gidildi. Peki yeni oranlar ne kadar oldu, bu oran piyasaları nasıl etkileyecek?

Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZLER DÜŞTÜ

Konut kredilerinde başlayan faiz indirimi rüzgarının ardından taşıt kredilerinde de düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın aldığı yeni karar doğrultusunda taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3 seviyesine kadar düştü. Otomotiv Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, örnek hesaplama yaptı, merak edilenleri açıkladı.

ARAÇ İÇİN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

ARAÇ SATIŞLARI ARTACAK MI?

Taşıt kredisi faizlerinde yapılan son düzenleme, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç satışlarını olumlu yönde etkiledi. Anaçal, faiz indirimi sonrası piyasada belirgin bir hareketlenme yaşandığını belirtti. Hazırladığı örnek tabloda şu açıklamalara yer verdi:

Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

"Kredi faizlerinin indirimden önceki hali ve indirimden sonraki hali olmak üzere. 300.000 TL tutarında bir taşıt kredisi faiz indiriminden önce 24 ayda aylık taksidi 20.665 TL, toplam geri ödeme 497.688 TL iken %3.45'lik bir faiz oranına göre yapılmış hesaptır. Şu an faiz indiriminden sonra 24 ayda aylık 19.475 TL toplam geri ödeme de 469.127 TL. Yaklaşık 30.000 TL'lik bir faiz indirimi yansımış oldu. Bu da ikinci el satışlarına, ikinci el otomobil piyasasına, sıfır otomobil piyasasına son derece olumlu yansımış durumda. Son bir haftadır bu faiz indiriminden sonra da biz ikinci el satışlarında bir artış yaşandığını, piyasada bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. "

Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…

FİYAT ARTIŞINA KARŞI SIKI DENETİM

Faiz indiriminin ardından piyasada fiyatların suni olarak yükseltilmesi konusunda da endişeler gündeme geldi. Anaçal, Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki denetimleri artırdığını ve fırsatçılık yapanlara ağır cezalar uygulandığını vurguladı.

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