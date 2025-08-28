Tarım Kredi’den yaz sonu kampanyası: 28 Ağustos-1 Eylül kataloğunda fiyatlar indi! Zeytinyağı 399, Kasap sucuk 649 TL...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Market raflarında gıda streci ve buzdolabı poşetinden çay, süt, peynir ve zeytinyağına kadar onlarca ürün, özel indirimli fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte bu haftanın Tarım Kredi aktüel kataloğu ve öne çıkan fırsatları…