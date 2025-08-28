Tarım Kredi'den yaz sonu kampanyası: 28 Ağustos-1 Eylül kataloğunda fiyatlar indi! Zeytinyağı 399, Kasap sucuk 649 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yeni katalog haberi geldi. 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim günleri başladı. Market raflarında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip fırsatlar dikkat çekiyor. İşte haftanın öne çıkan fırsatları ve Tarım Kredi aktüel kataloğu…
