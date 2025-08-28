Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'den yaz sonu kampanyası: 28 Ağustos-1 Eylül kataloğunda fiyatlar indi! Zeytinyağı 399, Kasap sucuk 649 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yeni katalog haberi geldi. 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim günleri başladı. Market raflarında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip fırsatlar dikkat çekiyor. İşte haftanın öne çıkan fırsatları ve Tarım Kredi aktüel kataloğu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:20
Tarım Kredi Kooperatifi Market, 27 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Market raflarında gıda streci ve buzdolabı poşetinden çay, süt, peynir ve zeytinyağına kadar onlarca ürün, özel indirimli fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte bu haftanın Tarım Kredi aktüel kataloğu ve öne çıkan fırsatları…

UNI BABY BEBEK KOLONYASI ÇEŞİTLERİ 150 ML - 44,90 TL

DALİN ISLAK HAVLU 3X56 - 79,90 TL

ULUDAĞ PORTAKALLI GAZOZ 1,5 L - 42,90 TL

ULUDAĞ GAZOZ 1,5 L - 40,90 TL

DOĞANAY LİMONATA ÇEŞİTLERİ 1 L - 27,50 TL

FAMİLİA NATURAL TUVALET KAĞIDI 40'LI - 249,90 TL

FAMİLİA NATURAL KAĞIT HAVLU 16'LI - 179,00 TL

ÜLKER KADAYIFLI DUBAİ ÇİKOLATASI 93 G - 89,90 TL

ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET ÇOK ÇITIR 100 G - 49,90 TL

