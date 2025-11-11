Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de %30 indirim başladı! 11-17 Kasım kataloğu: Hasat çay 239, 90, Cicibebe 109,90 TL'den satışta...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 11-17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta çay, Türk kahvesi, pilavlık bulgur ve temel gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Haftalık kampanya, uygun fiyat arayışındaki tüketicilerin ilgisini çekerken, Tarım Kredi raflarında yine cazip alışveriş fırsatları öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:16
Tarım Kredi Marketleri, 11-17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını açıkladı. Haftanın aktüel kataloğunda çay, zeytin, peynir ve tereyağ gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Uygun alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi'nin yeni haftalık indirimlerini yakından takip ediyor.

TARIM KREDİ MARKET 11-17 KASIM 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 4 kg – 159,90 TL (kg fiyatı: 39,97 TL)

Asperox Sparx Bulaşık Kapsülü 30'lu – 139,90 TL (adet fiyatı: 4,66 TL)

Bingo Matik Toz Çamaşır Deterjanı (Renkli/Beyaz) 6 kg – 299,00 TL (kg fiyatı: 49,83 TL)

Domestos Çamaşır Suyu (Çam Ferahlığı) 3240 ml – 149,90 TL (litre fiyatı: 46,26 TL)

Tarım Kredi Dana Kuşbaşı Donuk 400 g – 209,90 TL

Tarım Kredi Dana Kangal Sucuk Fermente 180 g – 129,90 TL

Dr. Oetker Ürünlerinde %20 İndirim:

Hamur Kabartma Tozu (10'lu) 100 g

Şekerli Vanilin (10'lu) 50 g

Kakao 50 g

İnstant Maya (3'lü) 10 g

Krem Şanti 144 g

Puding Çeşitleri (Muzlu, Vanilinli, Kakaolu, Bitter Çikolatalı)

Pudra Şekeri 150 g

Buğday Nişastası 400 g

Mısır Nişastası 400 g

Çikolatalı Sos 123 g

Karbonat 250 g

Pirinç Unu 200 g

