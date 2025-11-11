Tarım Kredi’de %30 indirim başladı! 11-17 Kasım kataloğu: Hasat çay 239, 90, Cicibebe 109,90 TL’den satışta...

Tarım Kredi Marketleri, 11-17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını açıkladı. Haftanın aktüel kataloğunda çay, zeytin, peynir ve tereyağ gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Uygun alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi'nin yeni haftalık indirimlerini yakından takip ediyor.

TARIM KREDİ MARKET 11-17 KASIM 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU