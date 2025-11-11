Tarım Kredi'de %30 indirim başladı! 11-17 Kasım kataloğu: Hasat çay 239, 90, Cicibebe 109,90 TL'den satışta...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 11-17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta çay, Türk kahvesi, pilavlık bulgur ve temel gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Haftalık kampanya, uygun fiyat arayışındaki tüketicilerin ilgisini çekerken, Tarım Kredi raflarında yine cazip alışveriş fırsatları öne çıkıyor.
