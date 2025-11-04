Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi Market’te tiryaki çay 270 TL, tuvalet kağıdı 249,90 TL! Yüzde 50 indirimli 4-10 Kasım fırsatları başladı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kasım ayına özel 'Kat Kat Fırsat' kampanyasıyla temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine kadar birçok kalemde avantajlı fiyatlar sunuyor. 4–10 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanyada, süzme peynir, yoğurt, kaşar, makarna ve zeytinyağı gibi ürünler uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:13
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kasım ayının ilk haftasında sofraların temel ihtiyaçlarında büyük indirim başlattı. Zeytinyağı, pirinç, makarna, tahin, süt ve süt ürünleri gibi mutfakların olmazsa olmazları, 4–10 Kasım tarihleri arasında "Kat Kat Fırsat" etiketiyle raflarda yer alıyor.

YOĞURT KAYMAKSIZ 2500 g – 89,90 TL
(Gram fiyatı: 35,96 TL)

KAYMAK 200 g – 75,00 TL

ETİ HOŞBEŞ GOFRET ÇEŞİTLERİ
Kakaolu, Fındıklı, Çilekli, 142 g – 38,90 TL

ETİ BURÇAK BİSKÜVİ 393 g

ETİ BURÇAK KREMALI BÜSKÜVİ 300 g – 52,90 TL

ETİ CİCİ BEBE 400 g – 64,90 TL

MAKARNA ÇEŞİTLERİ

Tel şehriye, arpa şehriye, fiyonk, burgu, spaghetti, ince uzun, 500 g 16,90 TL

ANADOLU BARBUNYA 1000 g – 82,50 TL

NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 L – 535,00 TL
(Litre fiyatı: 267,50 TL)

