Tarım Kredi Market’te tiryaki çay 270 TL, tuvalet kağıdı 249,90 TL! Yüzde 50 indirimli 4-10 Kasım fırsatları başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kasım ayına özel 'Kat Kat Fırsat' kampanyasıyla temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine kadar birçok kalemde avantajlı fiyatlar sunuyor. 4–10 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanyada, süzme peynir, yoğurt, kaşar, makarna ve zeytinyağı gibi ürünler uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:13