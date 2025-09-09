Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin yeni indirim kataloğu yayımlandı. 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada gıda ürünlerinden temizlik ve hijyen malzemelerine kadar pek çok üründe fırsatlar sunuluyor. Süt, un, peynir ve turşu gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra diş macunu, çamaşır deterjanı ve duş sabunu gibi günlük ihtiyaçlar da indirimli fiyatlarla raflarda yerini aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 15:18
Tarım Kredi Market'in 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğu açıklandı. Temel gıda ürünleri ile temizlik ve hijyen malzemeleri bu hafta sonu raflarda avantajlı fiyatlarla satışta olacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMLER ÜRÜNLER

Molped Pure&Soft Günlük Ped-39,90 TL

Molped Pure&Soft Hijyenik Ped Çeşitleri-79,90 TL

Aqua Bor Toz Çamaşır Deterjanı Çeşitleri- 139,90 TL

Duru Fresh Duş Sabunu Çeşitleri-109,90 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı-229,90 TL

Perwoll Sıvır Çamaşır Deterjanı Çeşitleri-194,50 TL

Eti Bisküvi Çeşitleri-49,90 TL

Doğanay Limonata Çeşitleri-29,50 TL

