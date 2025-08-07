Tarım Kredi kataloğu 7-11 AĞUSTOS | Zeytinyağı ve ayçiçek yağında kaçırılmayacak fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 Ağustos 2025 Salı günü başlayan yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Hafta boyunca sürecek indirim kampanyasında, temel ihtiyaçlardan temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde cazip fırsatlar tüketicilerle buluşuyor. KOOP Market raflarında yerini alan bu haftanın kampanyalı ürünleri, hem bütçe dostu fiyatları hem de ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. İşte 7-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Market indirim broşürünün öne çıkan detayları...