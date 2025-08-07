Tarım Kredi kataloğu 7-11 AĞUSTOS | Zeytinyağı ve ayçiçek yağında kaçırılmayacak fırsatlar
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. 52 farklı üründe yapılan fiyat düşüşleri, tüketicilerin ilgisini çekerken, aktüel broşürde temel gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan geniş bir yelpaze yer aldı. Ton balığından tavuğa, çaydan beyaz peynire, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna kadar birçok ürün bu hafta raflarda indirimli fiyatlarla sunulacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:31