Tarım Kredi kataloğu 7-11 AĞUSTOS | Zeytinyağı ve ayçiçek yağında kaçırılmayacak fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. 52 farklı üründe yapılan fiyat düşüşleri, tüketicilerin ilgisini çekerken, aktüel broşürde temel gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan geniş bir yelpaze yer aldı. Ton balığından tavuğa, çaydan beyaz peynire, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna kadar birçok ürün bu hafta raflarda indirimli fiyatlarla sunulacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:31
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 Ağustos 2025 Salı günü başlayan yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Hafta boyunca sürecek indirim kampanyasında, temel ihtiyaçlardan temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde cazip fırsatlar tüketicilerle buluşuyor. KOOP Market raflarında yerini alan bu haftanın kampanyalı ürünleri, hem bütçe dostu fiyatları hem de ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. İşte 7-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Market indirim broşürünün öne çıkan detayları...

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU

Anadolu Sızma Zeytinyağı 2 L: 469,00 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı 2 L: 159,00 TL

Dana Kasap Sucuk: 209,00 TL

Aynes Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L: 36,90 TL

Aynes Doğal Süt 1 L: 34,90 TL

Silen Tuvalet Kağıdı, 32'li: 149,90 TL

Peros Toz Çamaşır Deterjanı Çeşitleri, 7 kg: 249,90 TL

