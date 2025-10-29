Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey'in can yoldaşı olarak tanıtılan Şahinşah Bey, cesareti ve sözünü sakınmayan yapısıyla ön plana çıkıyor. "Gelenek yanılmaz, yenilik maceradır" anlayışıyla hareket eden Şahinşah Bey, dizide tarihteki Türk beylerinden biri olarak tasvir ediliyor. Bu yönüyle hem tarihsel hem de dramatik bir figür olarak dikkat çekiyor.