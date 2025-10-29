Viral Galeri Viral Liste Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin yeni dönem dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna katılan usta oyuncu Barış Falay ile gündemde. Falay'ın canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri, hem dizideki karizmatik duruşuyla hem de tarihi arka planıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekti. Dizi takipçileri şimdi 'Şahinşah Bey gerçekte kimdir?' sorusunun yanıtını ve Barış Falay'ın kariyer geçmişini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 14:40
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisi, tarihi atmosferi ve güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine topluyor. Dizide Barış Falay'ın canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri, ilk bölüm fragmanından itibaren izleyicilerin merak konusu oldu. Tarihin tozlu sayfalarından ilham alan bu karakter, hem kişiliği hem de hikayesiyle diziye derinlik katıyor.

ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey'in can yoldaşı olarak tanıtılan Şahinşah Bey, cesareti ve sözünü sakınmayan yapısıyla ön plana çıkıyor. "Gelenek yanılmaz, yenilik maceradır" anlayışıyla hareket eden Şahinşah Bey, dizide tarihteki Türk beylerinden biri olarak tasvir ediliyor. Bu yönüyle hem tarihsel hem de dramatik bir figür olarak dikkat çekiyor.

Barış Falay kimdir?

9 Nisan 1972'de Balıkesir'de doğan Barış Falay, kökleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanan bir aileden geliyor. Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluk yıllarını Ankara ve Diyarbakır gibi şehirlerde geçirdi. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Falay, sahne sanatlarında güçlü bir eğitim aldı.

Usta oyuncu, 7 Temmuz 2006'da oyuncu Esra Ronabar ile evlendi. Çiftin 2009 doğumlu bir oğulları, Rüzgar Mavi bulunuyor. Barış Falay, son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde "Reşat" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Barış Falay'ın rol aldığı diziler

Barış Falay kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer aldı.

Yer aldığı diziler arasında:

Çiçek Taksi (1995), Bizim Çocuklarımız (2001), Tatlı Hayat (2002), Yarım Elma, Kuzenlerim, Dadı, Aliye (2004–2006), Bebeğim (2006), Çemberin Dışında (2008), İstanbul Çocukları (2009), Ezel (2009–2011), Al Yazmalım (2011–2012), Medcezir (2013–2015), Paramparça (2015–2017), Menajerimi Ara (2020–2021) ve Ömer (2023–2024) yer alıyor.

