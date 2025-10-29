Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
ATV'nin yeni dönem dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna katılan usta oyuncu Barış Falay ile gündemde. Falay'ın canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri, hem dizideki karizmatik duruşuyla hem de tarihi arka planıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekti. Dizi takipçileri şimdi 'Şahinşah Bey gerçekte kimdir?' sorusunun yanıtını ve Barış Falay'ın kariyer geçmişini merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 14:40