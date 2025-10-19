Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik

DERİNLERDEKİ BASINÇ: UYANIŞIN SEBEBİ NE?

Araştırmacılar, dağın 460 ila 630 metre derinliğinde bir hidrotermal sistem içinde gaz geçişkenliğinde değişiklik yaşandığını düşünüyor. Bu değişim, volkanın iç yapısında basınç birikimine yol açmış olabilir. Henüz yüzeye ulaşan bir lav akışı ya da belirgin sismik hareket yok, fakat bu "içten şişme" volkanın hâlâ canlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları patlamanın eli kulağında olduğunu söylemiyor ancak Taftan'ın sandığımız kadar "ölü" olmadığını vurguluyor. Bu durum, bölgedeki risk değerlendirmelerinin yeniden yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.