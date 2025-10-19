Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik
Yüz binlerce yıldır sessizliğini koruyan bir dev, yeniden nefes almaya başlıyor. İran'ın güneydoğusundaki Taftan Yanardağı, 700 bin yıl süren sakinliğin ardından ilk kez 'volkanik huzursuzluk' belirtileri göstermeye başladı. Bilim insanları, dağın zirvesinde son aylarda gözle görülür bir şişkinlik tespit etti. Uyuyan devin içinde bir hareketlilik var gibi görünüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 11:26