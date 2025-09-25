SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de Galatasaray, yenilmezlik serisini Alanyaspor deplasmanında da sürdürmeye çalışacak. Önceki hafta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip bu kez Alanyaspor maçında galibiyet elde etmek istiyor.