Viral Galeri Viral Liste SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11'ler

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in heyecan dolu 7. haftasında sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Taraftarlar, kritik karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:39
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de Galatasaray, yenilmezlik serisini Alanyaspor deplasmanında da sürdürmeye çalışacak. Önceki hafta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip bu kez Alanyaspor maçında galibiyet elde etmek istiyor.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Alanyaspor-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç, 26 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başlayacak ve Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Alanyaspor-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Sarı-kırmızılı ekibi canlı izlemek isteyenler, mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Alanyaspor-Galatasaray Maç Biletleri

Mücadeleye gitmek isteyen taraftarlar biletleri "Passo Taraftar" resmi internet sitesinden temin edebilir. Bilet fiyatları ise şu şekilde:

  • Corendon Airlines Maraton Tribünü: 3.000 TL
  • Corendon Airlines Kuzey Tribünü: 1.900 TL
  • Kuzey Kale Arkası Tribünü: 1.900 TL
  • Misafir Tribünü: 2.470 TL
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Bruno Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Singo, Abdülkerim, Sallai,İlkay, Torreira,Barış, Sane, Yunus,Icardi.

SON DAKİKA