Viral Galeri Viral Liste Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray, sezonun önemli maçlarından biri olarak görülen 15. hafta Samsunspor mücadelesine hazırlanıyor. Maç öncesi iki takımın son durumu, karşılaşmanın detayları futbolseverlerin odağında yer almayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:58
Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın açılış maçı Galatasaray'ın liderlik koltuğundaki konumunu koruma çabasıyla, Samsunspor'un form grafiğini yukarı taşıyan ivmesi aynı maçta kesişirken, futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. İşte maçın yayın bilgileri…

Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray–Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Merakla beklenen Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık 2025 Cuma günü, saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray–Samsunspor Maçı Hangi Kanalda?

Mücadele, beIN SPORTS'un ana kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD üzerinden yayınlanacak.

Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

65. Randevuda İstatistikler

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 43 galibiyeti bulunurken, Samsunspor 7 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Aralarındaki bu tarihi rekabet, 65. buluşmayla tekrar gündeme geliyor.

SON DAKİKA