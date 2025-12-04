Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

65. Randevuda İstatistikler

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 43 galibiyeti bulunurken, Samsunspor 7 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Aralarındaki bu tarihi rekabet, 65. buluşmayla tekrar gündeme geliyor.