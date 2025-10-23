Viral Galeri Viral Liste Stüdyoyu terk etti! Müge Anlı'daki üfürükçü Diyap'ın maskesi düştü

Müge Anlı'nın programında günlerdir konuşulan üfürükçü olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kendisini Hızır'ın kardeşi olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu, bugünkü canlı yayında Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkıştı. İhbarların ardı arkası kesilmezken, sözde üfürükçü Diyap tarafından kandırılan Sümeyye Öztürk, gerçekleri nihayet gördü. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:21
Kevser Hanım, 27 yaşındaki kızını 50 yaşındaki üfürükçü Diyap'ın elinden kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Üfürükçü ve onun etkisi altında kaldığı söylenen Sümeyra, dün canlı yayına gelmişti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer, Sümeyra ile görüşmek üzere harekete geçti. Yalanlarıyla insanları kandıran sözde üfürükçü Diyap Diyapoğlu ise savcılık talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Üfürükçü, adli kontrolle serbest bırakılırken, yayına bağlanan izleyici şoke eden ihbarlarda bulundu. Diyap Diyapoğlu'nun "Karpuzcu Mehmet" lakabı ile tanındığını söyleyen izleyici bunun sebebinin kadınlara karpuz sattığını ve içinde okunmuş ayetler olduğunu anlattı.

Üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nu "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşları Müge Anlı'ya özel açıklamalarda bulundu. Sümeyra Öztürk'ü uyaran kahvehane sakini, "Yalan konuşan bir insan. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızı kandırıyor" dedi.

Yayına gelen ihbarlara aldırış etmeyen Sümeyra Öztürk, Diyap Diyapoğlu'nun iddialara açıklama yapmasını istedi. Günlerdir yaşadıklarından yorulduğunu söyleyen Sümeyra Öztürk, "Beni ailemden ve o adamdan uzaklaştırın. Tek başıma kafa dinlemek istiyorum" dedi.

ESKİ EŞİYLE YÜZLEŞTİ

Bugün ise ihbarlar sonrası evlenmekten vazgeçtiğini söyleyen Sümeyra, üfürükçü Diyap'ın eski eşiyle stüdyoda karşı karşıya geldi.

