Stüdyoyu terk etti! Müge Anlı'daki üfürükçü Diyap'ın maskesi düştü
Müge Anlı'nın programında günlerdir konuşulan üfürükçü olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kendisini Hızır'ın kardeşi olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu, bugünkü canlı yayında Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkıştı. İhbarların ardı arkası kesilmezken, sözde üfürükçü Diyap tarafından kandırılan Sümeyye Öztürk, gerçekleri nihayet gördü. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:21