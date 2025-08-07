Viral Galeri Viral Liste St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda deplasmanında sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşarak gruplara bir adım daha yaklaşmayı hedefleyecek. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna "Kupa 3"te devam eden Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor arayacak. Peki St. Patrick's Athletic – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nun ilk maçında İrlanda temsilcisi St Patricks ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, turu geçerek Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmek istiyor.

Maç Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş'ın İrlanda deplasmanındaki kritik mücadelesi 7 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma futbolseverlere S Sport Plus ekranlarından canlı olarak ulaşacak.

Karşılaşmanın Hakemi Slovenya'dan

St Patricks - Beşiktaş mücadelesini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Šmajc yönetecek. Tecrübeli hakeme çizgi hakemi olarak yine Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaž Cerne eşlik edecek.

Rövanş Tüpraş'ta Oynanacak

Bu eşleşmenin rövanşı ise 14 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da yapılacak. Beşiktaş, kendi taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak duyuruldu. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçtan alacakları sonucu İstanbul'da avantaja çevirmek istiyor.

