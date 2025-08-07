St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda deplasmanında sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşarak gruplara bir adım daha yaklaşmayı hedefleyecek. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna "Kupa 3"te devam eden Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor arayacak. Peki St. Patrick's Athletic – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:23