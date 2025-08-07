St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Rövanş Tüpraş'ta Oynanacak

Bu eşleşmenin rövanşı ise 14 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da yapılacak. Beşiktaş, kendi taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak duyuruldu. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçtan alacakları sonucu İstanbul'da avantaja çevirmek istiyor.