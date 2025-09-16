Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 yılına yeni maaşlarıyla başlayacak. Ocak ayında yapılacak zam oranı, 2025'in ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verilerine göre belirlenecek. Emekliler, kök aylık ve ek ödemelerinde artış görürken, aynı oranın en düşük emekli maaşına da yansıtılması bekleniyor. Güncel enflasyon tahminleri ve ekonomi yönetiminin açıklamaları, zam oranı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 08:40
SSK, BAĞ-KUR’luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak’ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda 2025'in üçüncü enflasyon raporunu yayımladı. Raporda yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

SSK, BAĞ-KUR’luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak’ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Eğer en düşük tahmin olan yüzde 25 gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 7.14 artacak. Bu artış halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşını 18 bin 86 liraya çıkaracak.

SSK, BAĞ-KUR’luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak’ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Öte yandan, rapordaki üst tahmin olan yüzde 29, ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 10.56 olabileceğine işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin zam oranı da yüzde 10.56 seviyesine ulaşacak ve taban aylık 18 bin 663 liraya yükselecek.

SSK, BAĞ-KUR’luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak’ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Orta Vadeli Program ve Ekonomist Tahminleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP), 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28.5 olacağı öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, emekliler için ikinci altı aylık dönem zammı yüzde 10.14 olacak. Taban aylık da bu artış oranına göre 18 bin 592 lira seviyesine çıkacak.

SSK, BAĞ-KUR’luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak’ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...

Ayrıca Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin beklentilerini ortaya koyuyor. Ankete göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.86 seviyesinde. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak ve en düşük emekli maaşı 18 bin 788 liraya çıkacak.

SON DAKİKA