SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 yılına yeni maaşlarıyla başlayacak. Ocak ayında yapılacak zam oranı, 2025'in ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verilerine göre belirlenecek. Emekliler, kök aylık ve ek ödemelerinde artış görürken, aynı oranın en düşük emekli maaşına da yansıtılması bekleniyor. Güncel enflasyon tahminleri ve ekonomi yönetiminin açıklamaları, zam oranı hakkında önemli ipuçları sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 08:40