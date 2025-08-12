SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...
Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları hızla genişliyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, emeklilerin bankalardan alabilecekleri promosyon tutarları 30 bin liraya kadar yükseldi. Ayrıca bazı emekliler iki farklı promosyon alma fırsatına sahip oldu. Peki, bu avantajlardan kimler yararlanabilir ve promosyonlar nasıl alınır? İşte banka banka güncel ödeme detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:01