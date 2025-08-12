SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...

Promosyonu Almak İçin Şartlar Neler?

Bankalar, promosyon ödemesi için emeklilerden genellikle üç yıl boyunca maaşlarını kendilerinden alma taahhüdü talep ediyor. Bunun dışında fatura ödeme, kredi kartı kullanımı gibi ek zorunluluklar yok. Ancak bazı bankalar, daha yüksek promosyon teklifleri sunabilmek için ek ürün kullanımını isteyebiliyor. Bu nedenle, taahhüt vermeden önce kampanya şartlarını dikkatlice incelemek faydalı.