Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...

Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları hızla genişliyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, emeklilerin bankalardan alabilecekleri promosyon tutarları 30 bin liraya kadar yükseldi. Ayrıca bazı emekliler iki farklı promosyon alma fırsatına sahip oldu. Peki, bu avantajlardan kimler yararlanabilir ve promosyonlar nasıl alınır? İşte banka banka güncel ödeme detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:01
Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları, son dönemde hızla büyüyerek neredeyse 30 bin liraya kadar yükseldi. Özellikle maaş artışları ve banka rekabetinin artması, promosyon tutarlarını artırırken, bazı emekliler için iki ayrı promosyon alma fırsatı da doğdu. Peki bu avantajlardan kimler yararlanabilir, promosyon nasıl alınır? Detaylarıyla banka banka promosyon tablosu ve bilinmesi gerekenler…

Promosyon Hakkı Kimlere Veriliyor?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığına göre emekli maaşı alan herkes promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlar da bu kampanyadan faydalanabiliyor. Eski ya da yeni emekli olmanız fark etmeksizin, maaşınızı aldığınız bankayı seçerek promosyon avantajını kullanabilirsiniz.

Promosyonu Almak İçin Şartlar Neler?

Bankalar, promosyon ödemesi için emeklilerden genellikle üç yıl boyunca maaşlarını kendilerinden alma taahhüdü talep ediyor. Bunun dışında fatura ödeme, kredi kartı kullanımı gibi ek zorunluluklar yok. Ancak bazı bankalar, daha yüksek promosyon teklifleri sunabilmek için ek ürün kullanımını isteyebiliyor. Bu nedenle, taahhüt vermeden önce kampanya şartlarını dikkatlice incelemek faydalı.

Maaş Artışları Promosyonları Nasıl Etkiliyor?

Temmuz ayında yapılan yüzde 16,67'lik maaş zammı, promosyon tutarlarının yükselmesine yol açtı. Örneğin, haziran ayında 15 bin lira maaş alan bir emekli, 8 bin lira civarında promosyon alırken, maaş zammı sonrası 17 bin 500 liraya ulaşan emeklinin promosyonu 10 bin liraya çıktı. Bu da maaşın üst dilime geçmesiyle birlikte promosyon ödemelerinin artması anlamına geliyor.

En Yüksek Promosyonlar Hangi Bankalarda?

Şu anda 20 bin liranın üzerinde promosyon ödemesi yapan banka sayısı 10'u buldu. Bazı bankalar 27 bin liraya varan promosyonlar sunarken, bir banka emekli yakınlarını getirenlere ekstra 2 bin 500 lira ödeme garantisi veriyor. Diğer bankaların kampanyaları ise 25 bin liraya kadar promosyonları kapsıyor.

