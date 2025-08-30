SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı

Emekli olduktan sonra çalışmak sadece mümkün değil, doğru adımlarla gelirleri üçe katlamak da mümkün. Kimi emekliler hem kendi maaşını alıyor, hem eşinden ölüm aylığı alıyor, hem de bir iş yerinde çalışarak ek gelir elde ediyor. Peki bu hakkı kimler kullanabiliyor, hangi şartlarda üç aylık kazanç mümkün oluyor ve çalışan emeklinin hakları neler? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi