Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı 

Emekli olduktan sonra çalışmak sadece mümkün değil, doğru adımlarla gelirleri üçe katlamak da mümkün. Kimi emekliler hem kendi maaşını alıyor, hem eşinden ölüm aylığı alıyor, hem de bir iş yerinde çalışarak ek gelir elde ediyor. Peki bu hakkı kimler kullanabiliyor, hangi şartlarda üç aylık kazanç mümkün oluyor ve çalışan emeklinin hakları neler? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 10:51
Türkiye'de yasalar, emekli olduktan sonra çalışma hakkını tamamen kısıtlamıyor. Bu durum, emekliler için hem gelir çeşitliliği hem de ekonomik güvence anlamına geliyor. Son yıllarda çıkarılan EYT yasasıyla birlikte, genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatını sürdüren emeklilerin sayısı da dikkat çekici şekilde yükseldi.

SGK verilerine göre, emekli aylığı alan dosya sayısı 16 milyonu geçti ve bunların 14-15 milyonunu emekliler oluşturuyor. Bu rakam bazı ülkelerin nüfusundan bile fazla.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SİGORTASI NASIL OLUYOR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, emekliler çalıştıkları iş yerlerinde tamamen kayıtlı olarak istihdam ediliyor. İşverenler tarafından Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeniyor ve kayıt dışı çalıştırmak yasalarımızca suç sayılıyor.

Ancak bu primler, emekli maaşını artırıcı bir etki yaratmıyor. Ödenen primler yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında geçerli oluyor ve ikinci bir emeklilik hakkı sağlamıyor.

EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?

Çalışan emekli, iş yerinden maaşını eksiksiz alıyor ve emekli aylığı da tam olarak ödeniyor. Önceki uygulamalarda bazı Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kesinti yapılabiliyordu, ancak bu uygulama tamamen kaldırıldı. Böylece çalışan emekli, hem emekli aylığını hem de iş yerinden aldığı ücreti tam olarak alabiliyor.

