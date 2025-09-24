Viral Galeri Viral Liste Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla MEB takvimi merak konusu oldu. Ara ve sömestr tatillerinde plan yapmak isteyen veliler ve öğrenciler " Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün?" sorularına yanıt arıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

Milyonlarca öğrenci ve veli 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ara tatil tarihlerini araştırıyor. 15 tatil tarihleri, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı, ara tatillerin hangi tarihe denk geleceği merak ediliyor. İşte 2025-2026 MEB takvimi ile ilgili merak edilenler…

Sömestr Tatili Ne Zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 15 günlük tatil sürecine girecek. Sömestr tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

15 tatilin ardından öğrenciler ders başı yapacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim süreci yaz tatiline kadar devam edecek.

Ara Tatiller Ne Zaman?

Eğitim-öğretim döneminde ilk ara tatil, öğrencilerin yoğun ders temposuna kısa bir mola vermesi için 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart'ta başlayacak, 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

