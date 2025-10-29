SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı
Cumhuriyet'in 102. yılına özel kutlamalar bu yıl da gökyüzünde taçlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatan semalarında gurur ve coşku dolu gösteri uçuşlarıyla nefesleri kesecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonların merakla beklediği bu gösteriler, Türkiye'nin dört bir yanında kutlama ruhunu doruğa çıkaracak. Peki 29 Ekim 2025'te SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hangi şehirlerde, saat kaçta havalanacak?
