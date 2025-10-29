Viral Galeri Viral Liste SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı

Cumhuriyet'in 102. yılına özel kutlamalar bu yıl da gökyüzünde taçlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatan semalarında gurur ve coşku dolu gösteri uçuşlarıyla nefesleri kesecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonların merakla beklediği bu gösteriler, Türkiye'nin dört bir yanında kutlama ruhunu doruğa çıkaracak. Peki 29 Ekim 2025'te SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hangi şehirlerde, saat kaçta havalanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:42
Cumhuriyet Bayramı bu yıl da yalnızca yeryüzünde değil, gökyüzünde de aynı gururla kutlanacak. Türkiye'nin milli gururu olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim 2025'te gerçekleştirecekleri özel gösteri uçuşlarıyla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne damga vurmaya hazırlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bu iki akrobasi timi, yine on binlerce vatandaşın nefesini kesecek manevralara imza atacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİ PROGRAMI

SOLOTÜRK, 29 Ekim 2025 Salı günü Anıtkabir üzerinde saat 14.40'ta gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

F-16 savaş uçağıyla yapılacak gösteri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ankara semalarında izlenebilecek.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ PROGRAMI

Türk Yıldızları, 29 Ekim 2025'te Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri üzerinde gösteri yapacak.
Program takvimi şu şekilde:

Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 2025, saat 16.30

Prova Uçuşu: 28 Ekim 2025, saat 16.30

Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 2025, saat 16.30

