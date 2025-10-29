SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı

Cumhuriyet Bayramı bu yıl da yalnızca yeryüzünde değil, gökyüzünde de aynı gururla kutlanacak. Türkiye'nin milli gururu olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim 2025'te gerçekleştirecekleri özel gösteri uçuşlarıyla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne damga vurmaya hazırlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bu iki akrobasi timi, yine on binlerce vatandaşın nefesini kesecek manevralara imza atacak.