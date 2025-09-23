ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK’ta bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

ŞOK, 24-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Evini yenilemek isteyenler, mutfak eşyalarını uygun fiyatlarla almak isteyenler ve tekstil fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için birbirinden cazip ürünler raflarda yerini alıyor. Geçerli olacak bu indirimler, stoklarla sınırlı. İşte haftanın öne çıkan fırsatları…