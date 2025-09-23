ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK’ta bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL
ŞOK market, haftanın merak edilen indirimlerini açıkladı! 24-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğunda, uygun fiyatlı elektrikli ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok fırsat sizi bekliyor. Bu hafta Türk kahvesi tutkunlarını sevindirecek kahve makineleri ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Peki aktüel listesinde hangi fırsatlar yer alıyor? İşte ŞOK 24 Eylül kataloğunun öne çıkan fırsatları…
Giriş Tarihi: 23.09.2025 12:16