Viral Galeri Viral Liste ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

ŞOK marketin 24-30 Eylül aktüel indirimleri satışa çıktı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta, uygun fiyatlı elektrikli ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok fırsat sizi bekliyor. Türk kahvesi tutkunlarını sevindirecek kahve makineleri ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Peki aktüel listesinde hangi fırsatlar yer alıyor? İşte ŞOK 24 Eylül kataloğunun öne çıkan fırsatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:21
ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

ŞOK, 24-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı. Evini yenilemek isteyenler, mutfak eşyalarını uygun fiyatlarla almak isteyenler ve tekstil fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için birbirinden cazip ürünler satışa çıktı. Geçerli olacak bu indirimler, stoklarla sınırlı. İşte haftanın öne çıkan fırsatları…

ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

24-30 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KATALOG

Miss Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 84,90 TL
Miss Tereyağ 500 g: 175 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 39,90 TL
Piyale Tam Buğday Unu 2 kg: 62,90 TL

ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

Elseve Şampuan 300 ml + 175 ml Saç Kremi: 159 TL
Sleepy Extra Ultra Paket Çeşitleri: 280 TL
Peros Soft Klasik Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L: 139 TL
Asperox Sarı Güç/Mavi Güç 1000 ml: 89 TL

ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

Miss Gold Antep Fıstıklı Kaymak 1000 ml: 99 TL
Miss Baton Çikolata Vanilya 750 ml: 89 TL

ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL

Fakir Mr. Chef Quadro Blender Set: 1.999 TL
Alpina Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.599 TL
Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Altus Cam Kettle: 899 TL

SON DAKİKA