ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL
ŞOK marketin 24-30 Eylül aktüel indirimleri satışa çıktı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta, uygun fiyatlı elektrikli ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok fırsat sizi bekliyor. Türk kahvesi tutkunlarını sevindirecek kahve makineleri ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Peki aktüel listesinde hangi fırsatlar yer alıyor? İşte ŞOK 24 Eylül kataloğunun öne çıkan fırsatları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:21