ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
ŞOK aktüel 17-23 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakımından mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Evini yenilemek ve tadilat yapacaklar için yapı market ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor. Peki bu hafta ŞOK marketlerde hangi indirimler bulunuyor? İşte ŞOK 17-23 Eylül kataloğu ve fiyat listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:03