ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 17-23 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler merak ediliyor. Bu hafta peynir, zeytin, tereyağı ve yoğurt gibi temel gıdalarda avantajlı fiyatlar dikkat çekerken, ev tadilatı yapacaklara da fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL, duş başlığı seti 169 TL'den satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar yer alıyor? İşte ŞOK 17-23 Eylül aktüel listesi…