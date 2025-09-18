Viral Galeri Viral Liste ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

ŞOK aktüel 17-23 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakımından mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Evini yenilemek ve tadilat yapacaklar için yapı market ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor. Peki bu hafta ŞOK marketlerde hangi indirimler bulunuyor? İşte ŞOK 17-23 Eylül kataloğu ve fiyat listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:03
ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 17-23 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler merak ediliyor. Bu hafta peynir, zeytin, tereyağı ve yoğurt gibi temel gıdalarda avantajlı fiyatlar dikkat çekerken, ev tadilatı yapacaklara da fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL, duş başlığı seti 169 TL'den satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar yer alıyor? İşte ŞOK 17-23 Eylül aktüel listesi…

ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

ŞOK 17-23 EYLÜL AKTÜEL LİSTESİ

Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 149 TL
Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt: 159 TL
Vatan Salatalık Turşusu 3 kg: 119 TL
Beşler Dana Sucuk (1 Alana 1 Bedava) 220 g: 235 TL

ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

Dalan Şampuan Çeşitleri 450 ml: 49 TL
Mintax Kireç ve Pas Çözücü 1000 ml: 30 TL
Fax Sıvı Sabun Lavanta 3 l: 89 TL
Aqua Bambu Kağıt Havlu 16'lı: 159 TL

ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

Asperox Sparsx Diamond Plus 40'lı: 199 TL

ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…

Polisan Quartz Tavan Boyası: 499 TL
Polisan Quartz İç Cephe Boyası (Kumsal Beji / Marjinal Gri): 399 TL
400 ml Sprey Boya (Altın / Gümüş): 75 TL
200 ml Sprey Vernik: 39,95 TL
Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı: 59,95 TL
4+1 Luiza Merdiven: 799 TL
16' Takım Çantası: 199 TL

SON DAKİKA