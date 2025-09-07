Viral Galeri Viral Liste SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

"Yenidoğan Çetesi"nin skandalı ortaya çıkmış ve söz konusu iddialar ve savunmalar adeta kan dondurmuştu. Bu kez özel hastane skandalının adresi Adana oldu. Yurt dışındaki SMA tedavisinin ardından Adana'ya dönen 4 yaşındaki Yasmin akciğer enfeksiyonu nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada iddiaya göre hemşire Yasmin'e arızalı solunum cihazı takarak küçük kızın komaya girmesine neden oldu. Acılı Aile hastane ve hemşire hakkında şikayetçi olurken Yasmin Elif ise dün sabah hayatını kaybetti. Aile ise ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazıldığını ve hastanenin aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dediğini öne sürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:37
SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

Yenidoğan Çetesi skandalı ile Türkiye'nin kanını donduran olaylar ortaya çıkmış ve bebeklerin göz göre ölüme terk edildiği ortaya çıkmıştı. Bu skandal konuşulmaya devam ederken bu kez benzer bir skandal da Adana'daki özel bir hastanede yaşandı.

SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

Hilal (26) ve Vedat (27) Salman çifti 5 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Yasmin Elif (4) ve Arin Ece (1) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Ancak Yasmin Elif' doğduktan sonra SMA tanısı konuldu. Aile, yardım kampanyası başlattı ve 2023 yılının Haziran ayında 1 milyon 820 bin dolar parayı toplayıp evlatlarını Dubai'de tedavi ettirdi.

SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

DOKTOR "KULLANMAYIN" DİYE UYARMIŞ

Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda gelişme gösterirken 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle ailesi tarafından Özel Altınkoza Hastanesi'ne götürüldü. Aile, minik Yasmin'e solunum cihazı aldı ve hastanede tedavi görmeye başladı. İddiaya göre, cihazın arızalı çıkması üzerine hastane doktoru, aileye ve hemşire K.G.'ye 'Bu cihazı kullanmayalım' dedi.

SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

ARIZALI CİHAZI KULLANDI MİNİK KIZIN KALBİ DURDU

Ancak iddiaya göre, gece vardiyasında hemşire K.G., cihazı kullandı ve Yasmin Elif'in kalbi durdu. Bunun üzerine minik Yasmin, yoğun bakıma kaldırıldı. Aile ise hastane ve hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hemşirenin işine son verilirken Yasmin Elif, dün sabah hayatını kaybetti.

SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

SKANDAL! " NORMAL ÖLÜM" YAZIP "İMZALAMAZSANIZ CENAZEYİ TESLİM ETMEYİZ" DEDİLER

Yasmin Elif'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından soruşturma başlatılırken Özel Altınkoza Hastanesi, dün ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı ve aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi.

SON DAKİKA