SMA hastası minik Yasmin hemşire kurbanı mı? Özel hastanede korkunç iddia: Arızalı cihaz takıldı

"Yenidoğan Çetesi"nin skandalı ortaya çıkmış ve söz konusu iddialar ve savunmalar adeta kan dondurmuştu. Bu kez özel hastane skandalının adresi Adana oldu. Yurt dışındaki SMA tedavisinin ardından Adana'ya dönen 4 yaşındaki Yasmin akciğer enfeksiyonu nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada iddiaya göre hemşire Yasmin'e arızalı solunum cihazı takarak küçük kızın komaya girmesine neden oldu. Acılı Aile hastane ve hemşire hakkında şikayetçi olurken Yasmin Elif ise dün sabah hayatını kaybetti. Aile ise ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazıldığını ve hastanenin aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dediğini öne sürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA