Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

2025 Mayıs ayında İstanbul Şişli'de Bahar Aksu çalıştığı otelin önünde eski eşi ve yanındaki şahıslar tarafından kaçırılmak istendi ancak buna karşı çıkıp direnince de cani gözü dönmüş eski eşi tarafından silahla korkunç şekilde sokak ortasında katledilmişti. Kan donduran cinayette katil eski eş ve yanındaki 3 sanık hakim karşısına çıktı. Şahısların cezaları netleşirken esi eşin sözleri ise duyanları "pes" dedirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA