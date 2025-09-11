Viral Galeri Viral Liste Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

2025 Mayıs ayında İstanbul Şişli'de Bahar Aksu çalıştığı otelin önünde eski eşi ve yanındaki şahıslar tarafından kaçırılmak istendi ancak buna karşı çıkıp direnince de cani gözü dönmüş eski eşi tarafından silahla korkunç şekilde sokak ortasında katledilmişti. Kan donduran cinayette katil eski eş ve yanındaki 3 sanık hakim karşısına çıktı. Şahısların cezaları netleşirken esi eşin sözleri ise duyanları "pes" dedirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.09.2025 20:40
Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

Olaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

Duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Mahkeme başkanı duruşmada sanıklara son sözlerini sordu.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Sanık Semih Yapar, "Ben kimseyi kaçırmak, öldürmek istemedim. Rüstem benim akrabam değil, hiçbir şeyim değil. Ben silah görmedim. Benim öldürme planım yoktu. Bahar Aksu hanıma benim dokunmuşluğum yok" dedi.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde karar! O canilere verilen ceza belli oldu | Katil eski eşten pişkin sözler

KATİL ESKİ EŞ: PİŞMANIM

Sanık Rüstem Elibol ise, "Diyorlar ya planlamış falan diye. Hepsi yalan dolan. Bir şey demek istemiyorum. İlk başta ben çok seviyordum karımı. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA