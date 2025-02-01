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Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler için manevi destek büyük bir önem taşıyor. Yoğun ders programları ve sınav stresinin ortasında dualara sığınan öğrenciler ve aileleri, başarıyı artıracak ve sınav kaygısını giderecek duaları araştırıyor. Zihninizi açmak, kaygılarınızı gidermek ve sınavda başarılı olmak için okunacak en etkili dualar nelerdir? İşte sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:01
Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci, yoğun çalışma dönemlerinin ardından manevi destek arayışına giriyor. Sınav öncesinde ve sırasında zihin açıklığı ve başarı için okunacak dualar, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Peki sınav stresiyle başa çıkmak ve başarıya ulaşmak için hangi dualar okunabilir? İşte sınav öncesinde okunabilecek etkili dualar ve tesbih zikri…

Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Sınav Başarısı İçin Okunacak Dualar ve Sureler


Sınavlarda başarıyı artırmak, konsantrasyonu güçlendirmek ve iç huzuru sağlamak için manevi destek büyük önem taşır. Yoğun çalışma sürecinin ardından sınav kaygısını hafifletmek ve stresi azaltmak isteyen öğrenciler, sınav öncesinde okunacak duaları sıkça araştırıyor.

Her hayırlı işin başlangıcı olarak kabul edilen Besmele, sınav öncesinde de okunması tavsiye edilen ilk zikirdir. Ardından, Allah Teâlâ'ya hamd etmek ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, duanın kabul olması için önemlidir. Sınavda zihin açıklığı ve başarıya ulaşmak için okunabilecek en etkili dualar, ayetler ve zikir şunlardır:

Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Fatiha Suresi


Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin.

Manası

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fâtiha Sûresi 1-7)

Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Salavat-ı Şerife


Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mücîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.

Manası

Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Ayetlerden Okunabilecek Dualar


Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti, Tâ Hâ Sûresi 25-28. Ve 114. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir. Sınavda kaygıyla mücadele etmek ve başarılı olmak için için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

Okunuşu: Rabbi zidnî ilmen

Manası: "...Rabbim, ilmimi artır." (Tâ Hâ Sûresi 114)

Okunuşu: "Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."

Manası: "...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâ Hâ Sûresi 25-28)

Okunuşu: "Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ."

Manası: "...Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsrâ Sûresi 80)

"Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu." (Tirmizî, Daavat, 91)

"Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum."

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