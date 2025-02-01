Sınav kaygısıyla mücadelede dua ve tesbih zikri | Kalem suresi

Ayetlerden Okunabilecek Dualar
Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti, Tâ Hâ Sûresi 25-28. Ve 114. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir. Sınavda kaygıyla mücadele etmek ve başarılı olmak için için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.
Okunuşu: Rabbi zidnî ilmen
Manası: "...Rabbim, ilmimi artır." (Tâ Hâ Sûresi 114)
Okunuşu: "Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."
Manası: "...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâ Hâ Sûresi 25-28)
Okunuşu: "Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ."
Manası: "...Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsrâ Sûresi 80)
"Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu." (Tirmizî, Daavat, 91)
"Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum."