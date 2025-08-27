SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

Esnaf için emeklilikte yeni bir dönem kapıda. Sosyal güvenlik mevzuatı, az prim ödeyen veya sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sunarken, hazırlıkları süren Bağ-Kur reformu bu süreci daha da hızlandıracak. Prim gün sayısında yapılacak düşüşle birlikte, birçok esnafın emekli olma hayali daha erken gerçeğe dönüşebilir. Peki reformla birlikte prim gün şartları ne kadar azalacak? Kimler bu kolaylıklardan yararlanabilecek ve yaş şartı nasıl değişecek? Erken emeklilik fırsatları gerçekten tüm esnafı kapsayacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi