Viral Galeri Viral Liste SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

Esnaf için emeklilikte yeni bir dönem kapıda. Sosyal güvenlik mevzuatı, az prim ödeyen veya sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sunarken, hazırlıkları süren Bağ-Kur reformu bu süreci daha da hızlandıracak. Prim gün sayısında yapılacak düşüşle birlikte, birçok esnafın emekli olma hayali daha erken gerçeğe dönüşebilir. Peki reformla birlikte prim gün şartları ne kadar azalacak? Kimler bu kolaylıklardan yararlanabilecek ve yaş şartı nasıl değişecek? Erken emeklilik fırsatları gerçekten tüm esnafı kapsayacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 08:46
SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

Sosyal güvenlik mevzuatı, prim ödeme gücü sınırlı olan veya sağlığı bozulan esnafa emeklilikte çeşitli kolaylıklar sunuyor. Özellikle önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan Bağ-Kur reformu, esnafın emekli olma sürecinde büyük bir avantaj sağlayacak. Reformla birlikte prim gün şartı 1.800 gün azaltılarak, emeklilik yolu daha erişilebilir hale getirilecek.

SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

AZ PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Bağ-Kur'lu esnaf, kısmi emeklilik hakkı ile daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 5.400 prim gününü tamamlayanlar da emekli olabiliyor. Ancak yaş şartı, işe başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor:

🔴8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılar: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabiliyor.

SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

🔴9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 sigortalıları: Kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli ediliyor.

SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

🔴30 Nisan 2008 sonrası başlayanlar: 5.400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilecek.

Bu düzenleme özellikle genç yaşta iş hayatına atılan esnaf için erken emeklilik fırsatı sunuyor.

SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi

SAĞLIĞI BOZULAN ESNAFA MALULEN EMEKLİLİK

Çalışma hayatı sırasında sağlık sorunlarıyla karşılaşan esnaf, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bunun için iş gücünde en az %60 kayıp yaşanması ve bu durumun sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Malulen emeklilik için özel şartlar şunlar:

🔴En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim ödemesi zorunluluğu.

SON DAKİKA