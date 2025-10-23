Viral Galeri Viral Liste Şemsiyeleri hazır tutun! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı yaptı: Lodos ve Arktik hava bir arada geliyor! Ege ve Marmara’da...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava sistemi için uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle batı bölgelerde yağışlar kuvvetli seyredecek.

23.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar da görülecek.

Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki dağlık alanlarda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Kuzey Ege kıyıları, Edirne'nin güneyi, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtına riski bulunuyor.

Sıcaklıklar Artıyor: Bahar Havası Geri Dönüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti:

"Yağışlar perşembe ve cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Ancak genel olarak kuvvetli yağış beklenmiyor. Cuma gününden itibaren iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak."

"SALIYA KADAR YÜKSEK SICAKLIK ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirme paylaştı. Şen, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde sıcak hava akışının etkisine gireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonuna doğru İngiltere üzerinde oluşacak soğuk Arktik havası, Avrupa'nın güneyinde sıcak hava akımlarını tetikleyecek. Bu durum Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde sıcaklık artışına yol açacak."

