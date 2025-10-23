Şemsiyeleri hazır tutun! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı yaptı: Lodos ve Arktik hava bir arada geliyor! Ege ve Marmara’da...

Sıcaklıklar Artıyor: Bahar Havası Geri Dönüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti:

"Yağışlar perşembe ve cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Ancak genel olarak kuvvetli yağış beklenmiyor. Cuma gününden itibaren iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak."