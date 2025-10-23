Şemsiyeleri hazır tutun! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı yaptı: Lodos ve Arktik hava bir arada geliyor! Ege ve Marmara’da...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava sistemi için uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle batı bölgelerde yağışlar kuvvetli seyredecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 07:48