Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK

Rüzgarın yönü ve şiddeti de dikkat çekiyor. Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi tahmin ediliyor.

Bu durum yer yer fırtına şeklinde esen rüzgarlarla birleştiğinde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebilir.