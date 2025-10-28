Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...
Meteoroloji verilerine göre, 28 Ekim Salı günü itibarıyla batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya'nın doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
