Viral Galeri Viral Liste Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

Meteoroloji verilerine göre, 28 Ekim Salı günü itibarıyla batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya'nın doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 07:14
Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların şiddetlenmesiyle birlikte ani su baskınları, dere taşkınları ve kısa süreli dolu yağışları görülebilir. Özellikle Muğla ve Antalya kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK

Rüzgarın yönü ve şiddeti de dikkat çekiyor. Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi tahmin ediliyor.

Bu durum yer yer fırtına şeklinde esen rüzgarlarla birleştiğinde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgar fırtına şeklinde etkisini gösterecek. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşamına kadar aralıklarla kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

AKOM, kentte yıldırım, yerel dolu ve ani sıcaklık düşüşü riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ GELİYOR

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 5 ila 7 derece birden azalacak. 29 Ekim Salı günüyle birlikte bu düşüş daha da belirginleşecek ve sıcaklıklar yer yer 8-9 derece gerileyecek. İstanbul'da dün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların 15-17 derece civarına ineceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA