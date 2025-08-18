Şekerden vazgeçince vücudunuzda yaşanacak 7 büyük değişim: Cildiniz, karın yağlarınız…

Dr. Coogan'a göre saç, cilt ve tırnak sağlığı da iyileşiyor, kilo kaybı ise kaçınılmaz hale geliyor. Ayrıca şekeri bırakmak, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi ciddi hastalıkların riskini de azaltıyor.