Şekerden vazgeçince vücudunuzda yaşanacak 7 büyük değişim: Cildiniz, karın yağlarınız…

Harvard eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda şekeri bıraktıktan sonra yalnızca iki hafta içinde vücutta ortaya çıkan etkileri anlattı. Yarım milyondan fazla takipçisi bulunan Dr. Sethi, şekerin kesilmesiyle birlikte yüz görünümünden karaciğer sağlığına kadar birçok alanda hızlı değişimler yaşanabileceğini vurguladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:49
Dr. Sethi'ye göre yüz daha doğal bir görünüme kavuşuyor, göz çevresindeki şişlikler azalıyor, karaciğer yağlanması geriliyor ve karın bölgesindeki yağlarda azalma görülüyor. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesiyle sindirim sistemi daha sağlıklı hale geliyor.

Cilt sağlığı da şekerden doğrudan etkileniyor. Dr. Sethi, akne ve kızarıklıkların azaldığını, cildin daha berrak bir görünüme kavuştuğunu belirtiyor.

Bilimsel Çalışmalar da Destekliyor

Araştırmalar, şeker tüketiminin akne, karaciğer yağlanması ve iltihaplanma ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, 2019'da Çin'de 8.000'den fazla öğrenci üzerinde yapılan bir çalışma, şekerli gazlı içeceklerin akne riskini ciddi şekilde artırdığını ortaya koymuştu.

Nevada Üniversitesi'nden Dr. Samantha Coogan ise şekerin bağımlılık yapabileceğini belirtiyor. Şeker bırakıldığında ilk günlerde baş ağrısı, mide sorunları ve bağırsak hareketlerinde değişiklikler yaşanabileceğini fakat vücudun uyum sağlamasıyla zihinsel berraklığın, uyku kalitesinin ve enerji seviyelerinin arttığını söylüyor.

Dr. Coogan'a göre saç, cilt ve tırnak sağlığı da iyileşiyor, kilo kaybı ise kaçınılmaz hale geliyor. Ayrıca şekeri bırakmak, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi ciddi hastalıkların riskini de azaltıyor.

