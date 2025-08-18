Şekerden vazgeçince vücudunuzda yaşanacak 7 büyük değişim: Cildiniz, karın yağlarınız…
Harvard eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda şekeri bıraktıktan sonra yalnızca iki hafta içinde vücutta ortaya çıkan etkileri anlattı. Yarım milyondan fazla takipçisi bulunan Dr. Sethi, şekerin kesilmesiyle birlikte yüz görünümünden karaciğer sağlığına kadar birçok alanda hızlı değişimler yaşanabileceğini vurguladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:49