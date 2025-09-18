Viral Galeri Viral Liste Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

630 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları merakla bekleniyordu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve hangi platformdan öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar nasıl sorgulanabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:51
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için gerçekleştirilen atama süreci büyük bir merakla takip ediliyordu. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve hangi kanallardan öğrenebileceklerini araştırıyor.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Atamalar, 18 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek törenle belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlayan program kapsamında, kura çekimlerinin saat 14.30 itibariyle başlayarak sona erdi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz, adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç sorgulama linki bakanlık tarafından erişime açılacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

KAÇ KİŞİ ATANACAK?

Kura ile toplam 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edilecek. Bu kapsamda 51 bin 940 şehit yakınının kamu görevlerinde istihdam edilmesi planlanıyor. Atamalar, ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra resmi olarak duyurulacak.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Kamuya Toplamda 51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Ataması Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları, gaziler ve onların ailelerinin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek için önemli adımlar atıyor. Son 29 yılda kamu kurum ve kuruluşlarına 51 bin 359 şehit yakını, gazi ve gazi yakını yerleştirildi. Bu sayede, söz konusu grupların istihdam olanaklarına erişimi güçlendirildi.

SON DAKİKA