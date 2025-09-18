Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Kamuya Toplamda 51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Ataması Yapıldı



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları, gaziler ve onların ailelerinin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek için önemli adımlar atıyor. Son 29 yılda kamu kurum ve kuruluşlarına 51 bin 359 şehit yakını, gazi ve gazi yakını yerleştirildi. Bu sayede, söz konusu grupların istihdam olanaklarına erişimi güçlendirildi.