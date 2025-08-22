Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?

1978 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen Karaahmetoğlu, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Lise ve üniversite eğitimine ise İstanbul'da devam etti. 2015 yılından itibaren Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku ile İcra ve İflas Hukuku alanlarında serbest avukatlık yapmaktadır. Evli olan Sefer Karaahmetoğlu, iki çocuk babasıdır.