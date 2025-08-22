Viral Galeri Viral Liste Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gözler CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Sefer Karaahmetoğlu'na çevrildi. Dört turda gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu başkanvekilliğine seçildi. Peki Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2025 19:16
CHP'li İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanarak görevden alınmasının ardından, Beyoğlu Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği için seçim süreci başladı. İlk üç turda sonuç çıkmazken, dördüncü turda yapılan oylamada CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu, başkanvekilliğine seçildi. Gelişmenin ardından Karaahmetoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilen detaylar…

Sefer Karaahmetoğlu Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde görev alan Sefer Karaahmetoğlu, 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Beyoğlu Belediye Meclisi'ne seçildi.

1978 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen Karaahmetoğlu, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Lise ve üniversite eğitimine ise İstanbul'da devam etti. 2015 yılından itibaren Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku ile İcra ve İflas Hukuku alanlarında serbest avukatlık yapmaktadır. Evli olan Sefer Karaahmetoğlu, iki çocuk babasıdır.

