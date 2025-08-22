Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gözler CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Sefer Karaahmetoğlu'na çevrildi. Dört turda gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu başkanvekilliğine seçildi. Peki Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2025 19:16