SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar gelirli ailelere yönelik her ay düzenli olarak yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Ağustos 2025 dönemi için de merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu ay zamlı olarak devam ediyor. Peki SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Zam oranı ne kadar oldu?