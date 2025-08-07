Viral Galeri Viral Liste SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, ağustos 2025 itibarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen SED yardımları, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu ay da zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Peki ağustos ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar gelirli ailelere yönelik her ay düzenli olarak yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Ağustos 2025 dönemi için de merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu ay zamlı olarak devam ediyor. Peki SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Zam oranı ne kadar oldu?

Zamlı Destek Rakamları Belli Oldu

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artış, SED desteklerine de doğrudan yansıdı. Buna göre çocuk başına yapılan ortalama destek ödemesi 7.094 TL'den 8.198 TL'ye yükseldi. Koruyucu ailelere ödenen aylık ortalama destek ise 11.332 TL'den 13.096 TL'ye çıkarıldı. Artışlı ödemelerin ilk ayağı ise bu ay hesaplara geçecek.

Ağustos SED Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Temmuz ayında 16'sında hesaplara aktarılan SED ödemelerinin, ağustos ayında da benzer bir takvimle yatırılması bekleniyor.

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, ödemelerin en geç 20 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Hak sahipleri, ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

1 Milyar 401 Milyon Lira Temmuz Ayında Ailelere Ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini önemsediklerini vurguladı. "Milli değerlere bağlı, eğitimli ve özgüvenli bireyler yetiştirmek için çocuklarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz" diyen Göktaş, geçtiğimiz ay 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hak sahiplerine ulaştırıldığını açıkladı.

