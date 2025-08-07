SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, ağustos 2025 itibarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen SED yardımları, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu ay da zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Peki ağustos ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:31