ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU 6 KASIM | UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında Galatarasay kaçıncı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Ajax'ı 3-0 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla turnuvadaki üçüncü zaferini elde eden sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükselterek üst sıralardaki yerini güçlendirdi. Avrupa'nın devlerinin kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu ve son sıralama dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:41
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oluyor. Dev arenada alınan sonuçlar, gruplardaki dengeleri tamamen değiştirdi.

GALATASARAY'DAN AMSTERDAM'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Ajax karşısında muhteşem bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adeta güç gösterisi yaptı. Mücadelede hat-trick yapan Victor Osimhen, gecenin yıldızı olurken, Galatasaray bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte gruptaki sıralama da yeniden şekillendi. Avrupa devlerinin nefes kesen yarışında Bayern Münih, Arsenal ve Inter zirvede yer alırken, Galatasaray 9 puanla üst sıralarda iddiasını sürdürdü.
Devler Ligi'nde 4. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Sıra Takım O G B M AG YG AV P Sonraki Maç
1 Bayern Münih 4 4 0 0 14 3 11 12 Arsenal
2 Arsenal 4 4 0 0 11 0 11 12 Bayern
3 Inter 4 4 0 0 11 1 10 12 Atl. Madrid
4 Manchester City 4 3 1 0 10 3 7 10 Leverkusen
5 Paris St Germain 4 3 0 1 14 5 9 9 Tottenham
6 Newcastle United 4 3 0 1 10 2 8 9 Marsilya
7 Real Madrid 4 3 0 1 8 2 6 9 Olympiakos
8 Liverpool 4 3 0 1 9 4 5 9 PSV
9 Galatasaray 4 3 0 1 8 6 2 9 St. Gilloise
10 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7 2 5 8 Paris SG
11 Barcelona 4 2 1 1 12 7 5 7 Chelsea
12 Chelsea 4 2 1 1 9 6 3 7 Barcelona
Sıra Takım O G B M AG YG AV P Sonraki Maç
13 Sporting Lizbon 4 2 1 1 8 5 3 7 C. Brugge
14 Borussia Dortmund 4 2 1 1 13 11 2 7 Villarreal
15 Karabağ 4 2 1 1 8 7 1 7 Napoli
16 Atalanta 4 2 1 1 3 5 -2 7 Frankfurt
17 Atletico Madrid 4 2 0 2 10 9 1 6 Inter
18 PSV Eindhoven 4 1 2 1 9 7 2 5 Liverpool
19 Monaco 4 1 2 1 4 6 -2 5 Pafos
20 Pafos FC 4 1 2 1 2 5 -3 5 Monaco
21 Bayer Leverkusen 4 1 2 1 6 10 -4 5 Man. City
22 Club Brugge 4 1 1 2 8 10 -2 4 Sporting
23 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7 11 -4 4 Atalanta
Sıra Takım O G B M AG YG AV P Sonraki Maç
24 Napoli 4 1 1 2 4 9 -5 4 Karabağ
25 Marsilya 4 1 0 3 6 5 1 3 Newcastle Utd.
26 Juventus 4 0 3 1 7 8 -1 3 Bodo Glimt
27 Athletic Bilbao 4 1 0 3 4 9 -5 3 Slavia
28 Union St. Gilloise 4 1 0 3 4 12 -8 3 Galatasaray
29 Bodo Glimt 4 0 2 2 5 8 -3 2 Juventus
30 Slavia Prag 4 0 2 2 2 8 -6 2 Ath. Bilbao
31 Olympiakos 4 0 2 2 2 9 -7 2 Real Madrid
32 Villarreal 4 0 1 3 2 6 -4 1 BVB Dortmund
33 FC Copenhagen 4 0 1 3 4 12 -8 1 K. Almaty
34 Kairat Almaty 4 0 1 3 2 11 -9 1 Copenhagen
35 Benfica 4 0 0 4 2 8 -6 0 Ajax
36 Ajax 4 0 0 4 1 14 -13 0 Benfica
