ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU 6 KASIM | UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında Galatarasay kaçıncı?

GÜNCEL PUAN DURUMU
Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte gruptaki sıralama da yeniden şekillendi. Avrupa devlerinin nefes kesen yarışında Bayern Münih, Arsenal ve Inter zirvede yer alırken, Galatasaray 9 puanla üst sıralarda iddiasını sürdürdü.
Devler Ligi'nde 4. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Sonraki Maç
|1
|Bayern Münih
|4
|4
|0
|0
|14
|3
|11
|12
|Arsenal
|2
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11
|0
|11
|12
|Bayern
|3
|Inter
|4
|4
|0
|0
|11
|1
|10
|12
|Atl. Madrid
|4
|Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|7
|10
|Leverkusen
|5
|Paris St Germain
|4
|3
|0
|1
|14
|5
|9
|9
|Tottenham
|6
|Newcastle United
|4
|3
|0
|1
|10
|2
|8
|9
|Marsilya
|7
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|8
|2
|6
|9
|Olympiakos
|8
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|PSV
|9
|Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|2
|9
|St. Gilloise
|10
|Tottenham Hotspur
|4
|2
|2
|0
|7
|2
|5
|8
|Paris SG
|11
|Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12
|7
|5
|7
|Chelsea
|12
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|Barcelona
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Sonraki Maç
|13
|Sporting Lizbon
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|C. Brugge
|14
|Borussia Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13
|11
|2
|7
|Villarreal
|15
|Karabağ
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|Napoli
|16
|Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3
|5
|-2
|7
|Frankfurt
|17
|Atletico Madrid
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|1
|6
|Inter
|18
|PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9
|7
|2
|5
|Liverpool
|19
|Monaco
|4
|1
|2
|1
|4
|6
|-2
|5
|Pafos
|20
|Pafos FC
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|-3
|5
|Monaco
|21
|Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6
|10
|-4
|5
|Man. City
|22
|Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
|Sporting
|23
|Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7
|11
|-4
|4
|Atalanta
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Sonraki Maç
|24
|Napoli
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
|Karabağ
|25
|Marsilya
|4
|1
|0
|3
|6
|5
|1
|3
|Newcastle Utd.
|26
|Juventus
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|Bodo Glimt
|27
|Athletic Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4
|9
|-5
|3
|Slavia
|28
|Union St. Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4
|12
|-8
|3
|Galatasaray
|29
|Bodo Glimt
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|2
|Juventus
|30
|Slavia Prag
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|2
|Ath. Bilbao
|31
|Olympiakos
|4
|0
|2
|2
|2
|9
|-7
|2
|Real Madrid
|32
|Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
|BVB Dortmund
|33
|FC Copenhagen
|4
|0
|1
|3
|4
|12
|-8
|1
|K. Almaty
|34
|Kairat Almaty
|4
|0
|1
|3
|2
|11
|-9
|1
|Copenhagen
|35
|Benfica
|4
|0
|0
|4
|2
|8
|-6
|0
|Ajax
|36
|Ajax
|4
|0
|0
|4
|1
|14
|-13
|0
|Benfica