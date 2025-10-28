Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il sağlık müdürlüklerinde görev yapan yüz binlerce çalışan, 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasına kilitlendi. Hayat pahalılığı ve bankalar arasındaki rekabetin artması, beklentileri hiç olmadığı kadar yükseltti. 2022'de yapılan anlaşmayla kişi başı 29 bin lira ödeme alan sağlık çalışanları, bu yılki miktarı merak ediyorlar. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman açıklanacak, yeni anlaşmada rakamlar ne kadar olacak?
