Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan personel 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Her üç yılda bir yenilenen promosyon görüşmeleri öncesinde gözler, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmaya çevrildi. Artan yaşam maliyetleri ve yükselen enflasyon oranları nedeniyle sağlık çalışanları önceki yıllara göre çok daha yüksek tutarlı bir promosyon ödemesi talep ediyor.