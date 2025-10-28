Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il sağlık müdürlüklerinde görev yapan yüz binlerce çalışan, 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasına kilitlendi. Hayat pahalılığı ve bankalar arasındaki rekabetin artması, beklentileri hiç olmadığı kadar yükseltti. 2022'de yapılan anlaşmayla kişi başı 29 bin lira ödeme alan sağlık çalışanları, bu yılki miktarı merak ediyorlar. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman açıklanacak, yeni anlaşmada rakamlar ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 08:44
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan personel 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Her üç yılda bir yenilenen promosyon görüşmeleri öncesinde gözler, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmaya çevrildi. Artan yaşam maliyetleri ve yükselen enflasyon oranları nedeniyle sağlık çalışanları önceki yıllara göre çok daha yüksek tutarlı bir promosyon ödemesi talep ediyor.

PROMOSYON ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

2022 yılında yapılan son promosyon anlaşmasında sağlık çalışanlarına ortalama 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel, bu kez en az üç yıllık maaş toplamına denk gelecek bir promosyon beklentisi içinde.

Sendika temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bazı illerde bankalar 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere toplam 100 bin lira civarında teklif sundu. Ancak bu rakamların henüz kesinleşmediği, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

MERKEZİ ANLAŞMA BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Şu anda il sağlık müdürlükleri bazında farklı promosyon tutarları uygulanıyor. Ancak NTV'de yer alan bilgilere göre, çalışanlar yeni dönemde merkezi bir anlaşma yapılmasını ve tüm illerde eşit bir promosyon ödemesi uygulanmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, bakanlığın promosyon anlaşmaları için 100 bin liralık bir taban fiyat belirlediği öne sürülüyor.

SON DAKİKA