SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Atama kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama sürecinde sona yaklaşıldı. Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği kura çekimi için geri sayım sürerken, başvurular geçtiğimiz haftalarda EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden tamamlandı. Gözler şimdi kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem atama kura sonuçları yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:55