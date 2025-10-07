Viral Galeri Viral Liste SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Atama kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama sürecinde sona yaklaşıldı. Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği kura çekimi için geri sayım sürerken, başvurular geçtiğimiz haftalarda EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden tamamlandı. Gözler şimdi kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem atama kura sonuçları yayınlandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:55
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte binlerce sağlık çalışanı için atama heyecanı sona erdi. Kura, 7 Ekim 2025 Salı günü Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı ve bu yıl da fiziki katılım olmadan, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

SONUÇLAR YHGM'NİN RESMİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

Kura çekiminin ardından gözler sonuçların açıklanacağı adrese çevrildi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet sitesi üzerinden kısa süre içinde erişime açılacak sonuçlar, aynı zamanda Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden de sorgulanabilecek. Adaylar, başvuru sürecini yürüttükleri EKİP sistemine giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuç isim listesi erişime açıldığında haberimize eklenecektir.

ECZACILAR İÇİN İKİ AŞAMALI YERLEŞTİRME

Bu dönem gerçekleştirilen kura sürecinde eczacı unvanlı adaylar için özel bir uygulama yapıldı. İki aşamada yürütülen yerleştirmelerin ilkinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda görev alacak, belirli lisansüstü programlardan mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip eczacılar değerlendirildi.

İkinci aşamada ise uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanlarında genel yerleştirme işlemleri tamamlandı.

BAŞVURU SÜRECİ 11–16 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem atama başvuruları, 11–16 Eylül 2025 tarihleri arasında EKİP üzerinden alınmıştı. Başvuruların değerlendirme süreci 30 Eylül'de tamamlandı.

Ret alan adaylar, 30 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında itiraz hakkını kullandı. İtirazların sonuçları 6 Ekim'de açıklandı ve hemen ertesi gün, 7 Ekim 2025'te kura çekimi yapılarak süreç resmen tamamlandı.

