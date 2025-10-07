SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Atama kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte binlerce sağlık çalışanı için atama heyecanı sona erdi. Kura, 7 Ekim 2025 Salı günü Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı ve bu yıl da fiziki katılım olmadan, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.