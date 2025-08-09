Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 46 dereceye çıkacak
Türkiye yeni bir hava durumu tablosuyla hafta sonuna giriyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre, bazı bölgeler yaz güneşiyle kavrulurken, bazı bölgelerde sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkisini göstermeye devam edecek Gök gürültülü yağışların ardından hafta sonu yaz güneşi yüzünü gösterecek. İşte bölge bölge hava tahminleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:08