Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 46 dereceye çıkacak

Türkiye yeni bir hava durumu tablosuyla hafta sonuna giriyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre, bazı bölgeler yaz güneşiyle kavrulurken, bazı bölgelerde sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkisini göstermeye devam edecek Gök gürültülü yağışların ardından hafta sonu yaz güneşi yüzünü gösterecek. İşte bölge bölge hava tahminleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni haftaya yaz sıcakları ve yerel yağışlarla giriş yapacak. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer bulutlu bir hava yapısına sahip olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı, günün geri kalanında ise bölgenin genelinde havanın açacağı tahmin ediliyor.

BUNALTICI SICAKLIKLAR GERİ GELİYOR

MGM ve AKOM tahmini hava durumu raporuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak geçişleri yaşanırken, güney ve batı bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. İstanbul'da ise hafta ortasından beri süren yağışların sona ermesiyle hafta sonu güneşli, ancak nemli geçecek.

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Güney ve batı bölgelerde yaz güneşi etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklıkların bu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında termometrelerin 46 dereceye yaklaşması, Ege Bölgesi'nde ise nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor.

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar açısından Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında dikkatli olunması gerekiyor. Bu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalar ve yer yer çatı uçması gibi olumsuzluklara yol açabilir.

İSTANBUL'DA YAZ HAVASI DEVAM EDİYOR

AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta ortasından bu yana etkili olan aralıklı sağanak yağışlar akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecek. Cumartesi günü itibarıyla güneşli hava geri dönecek ancak yüksek nem oranı, özellikle öğle saatlerinde sıcaklığı daha da bunaltıcı hale getirecek. Hafta boyunca kuzeyli poyraz rüzgarlarının 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de İstanbul'da hafta sonu hava 30 ile 33 derece arasında değişecek.

