Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 46 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni haftaya yaz sıcakları ve yerel yağışlarla giriş yapacak. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer bulutlu bir hava yapısına sahip olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı, günün geri kalanında ise bölgenin genelinde havanın açacağı tahmin ediliyor.