Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?

Gözlerimizi açtığımız andan itibaren çevremizde sayısız renkle karşılaşırız. Renklerin psikolojik etkileri kişiden kişiye değişir. Bu farklılıkların büyük bir kısmı ise kültürel değerlerden kaynaklanır. Örneğin, Batı kültürlerinde beyaz genellikle saflık ve masumiyetle ilişkilendirilirken, bazı Asya kültürlerinde matem rengi olarak kabul edilir. Benzer şekilde, kırmızı Çin'de şans ve mutluluğu simgelerken, Batı dünyasında tehlike veya tutku anlamına gelebilir.

Renklerin Performans Üzerindeki Etkisi

Renkler duyguların yanı sıra performansı da etkilediği kanıtlanmıştır. Rochester Üniversitesi ve Münih Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, öğrencilerin bir sınava girmeden önce kırmızı rengi gördüklerinde bunun performanslarını olumsuz etkilediğini buldular. Öte yandan, mavi ve yeşil tonlarının ise yaratıcılığı artırdığı ve odaklanmayı desteklediği belirtiliyor.