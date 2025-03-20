Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
Renkler hayatımızın her alanında yer alıyor. Giydiğimiz kıyafetlerden evimizin dekorasyonuna, satın aldığımız ürünlerden markaların logolarına kadar renklerin seçiminde bilinçaltımızın önemli bir rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Peki renklerin duygu dünyamız üzerindeki etkisi tam olarak nasıl işliyor? Hangi renkler mutluluk hissi uyandırırken, hangileri huzur ya da endişe yaratıyor? İşte renklerin psikolojimiz üzerindeki etkileri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:23