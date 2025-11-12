Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ragaip Kandili’nin anlam ve önemi nedir?

Müslüman alemi için büyük manevi öneme sahip olan üç aylar, 2026 yılı itibarıyla yeniden idrak edilmeye hazırlanıyor. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar aralandığı bu mübarek zaman diliminin ilk kandili olan Regaip Kandili, ibadet ve dualarla karşılanacak. Vatandaşlar ise şimdiden "Regaip Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.