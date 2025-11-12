Viral Galeri Viral Liste Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ragaip Kandili'nin anlam ve önemi nedir?

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Manevi yenilenmenin, rahmet ve bereketin simgesi olan bu mübarek gece, milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek. Vatandaşlar ise şimdiden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:43
Müslüman alemi için büyük manevi öneme sahip olan üç aylar, 2026 yılı itibarıyla yeniden idrak edilmeye hazırlanıyor. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar aralandığı bu mübarek zaman diliminin ilk kandili olan Regaip Kandili, ibadet ve dualarla karşılanacak. Vatandaşlar ise şimdiden "Regaip Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

REGAİP KANDİLİ 2025'İN ARALIK AYINDA İDRAK EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıcı olan 1 Receb 1447 tarihi 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece, yani 5 Recep 1447 tarihi, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAMI VE MANEVİ DEĞERİ

Regaip Kandili, kelime anlamı olarak "rağbet etmek, arzu etmek, istemek" kökünden gelir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve lütfunun bolca ihsan edildiği; kulların gönülden dua ettiği, affa ve hayra yöneldiği müstesna bir zaman dilimidir.

İslam literatüründe "regaip", aynı zamanda "faziletli amel" ve "bol sevap" anlamlarında da kullanılır. Bu yönüyle, Regaip gecesi, kulların ibadet ve dualarının kat kat karşılık bulacağına inanılan bir fırsat gecesidir.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI: BEREKET MEVSİMİ

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar; Müslümanlar için adeta bir manevi hazırlık dönemidir. Regaip Kandili ise bu bereketli dönemin ilk işareti, gönüllerin arınma çağrısıdır. Bu gece, hem geçmişin muhasebesi yapılır hem de Ramazan'a giden manevi yolculuğun ilk adımı atılır.

