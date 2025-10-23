Viral Galeri Viral Liste Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar hangi gün açılacak, bayrama kaç gün kaldı? 2026 Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminin heyecanla beklediği 2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Manevi huzur, bereket ve paylaşma duygularının doruğa ulaştığı on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bu yıl Şubat ayında başlayacak. Milyonlarca Müslüman 'Ramazan ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı?' sorularına yanıt arıyor. Peki ilk sahura ne zaman kalkılacak, oruç hangi gün tutulacak? İşte 2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve dini günler takvimi...

Her yıl Hicri takvime göre farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayı, 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir coşku ve manevi hazırlıkla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk oruç günü ve bayram günleri belli oldu. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ramazan'ın ilk sahuru, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. O gece Müslümanlar imsak vaktine kadar sahur yapacak ve ertesi gün oruçlarını tutmaya başlayacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından, 19 Mart 2026 Perşembe günü Arefe heyecanı yaşanacak. Müslümanlar, bayram için hazırlıklarını tamamlayacak. Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma - 22 Mart Pazar tarihleri arasında kutlanacak.

  • Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
2026 Yılı Dini Günler Takvimi

15 Ocak 2026 | Miraç Kandili
20 Ocak 2026 | Şaban Ayı başlangıcı
2 Şubat 2026 | Berat Kandili
19 Şubat 2026 | Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 | Kadir Gecesi
20 Mart 2026 | Ramazan Bayramı 1. Gün
27 Mayıs 2026 | Kurban Bayramı 1. Gün
16 Haziran 2026 | Hicri Yılbaşı
24 Ağustos 2026 | Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 | Yeni Üç Aylar Başlangıcı ve Regaib Kandili

