Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar hangi gün açılacak, bayrama kaç gün kaldı? 2026 Diyanet dini günler takvimi

Her yıl Hicri takvime göre farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayı, 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir coşku ve manevi hazırlıkla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk oruç günü ve bayram günleri belli oldu. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte merak edilen detaylar…