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Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

2025 yılı polis atama süreciyle ilgili gelişmeler, Emniyet Teşkilatı mensupları ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı atamaları belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirecek. Binlerce polis memuru görev yerlerinin değişip değişmeyeceğini merak ederken, gözler EGM tarafından yapılacak resmi duyuruda. Atama takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih, personel kadar kamuoyunun da gündeminde yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 08:50
Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen polis genel atamaları için gözler yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı tayinler, belirlenen hizmet süreleri ve tercih sonuçlarına göre şekillenecek. 2025 yılı atama süreci kapsamında binlerce polis memuru, yeni görev yerlerini öğrenmek için Pol-Net sistemini yakından takip ediyor.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Tayin Süreci Nasıl İşliyor?

İkinci hizmet bölgesine atama sırası gelen veya bu bölgedeki görev süresini tamamlayan emniyet personeli genel atama kapsamına alınıyor.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Personel tercih döneminde belirttiği iller doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu sürecin ardından EGM tarafından yapılan yerleştirmeler Pol-Net sistemi üzerinden duyuruluyor.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar Pol-Net Üzerinden Öğrenilecek

Tayin sonuçları açıklandığında, ilgili personel Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yeni görev yerini öğrenebilecek. Atama bilgileri sadece sisteme tanımlı kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Bu uygulama hem bilgi güvenliğini sağlıyor hem de süreci dijital ortamda şeffaf bir şekilde yürütmeyi mümkün kılıyor.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Geçen Yıl Ne Zaman Açıklanmıştı?

2024 yılı polis genel atama sonuçları, 25 Mayıs tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Henüz EGM'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da atama sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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