Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

2025 yılı polis atama süreciyle ilgili gelişmeler, Emniyet Teşkilatı mensupları ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı atamaları belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirecek. Binlerce polis memuru görev yerlerinin değişip değişmeyeceğini merak ederken, gözler EGM tarafından yapılacak resmi duyuruda. Atama takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih, personel kadar kamuoyunun da gündeminde yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi